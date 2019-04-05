Edirne Belediye Başkanı Gürkan, mazbatasını aldı 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yeniden Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Recep Gürkan, belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatalarını alarak göreve başladı. Gürkan, "Buradan söylüyorum, hangi terör örgütü olursa olsun, adı ne olursa olsun, ister PKK olsun, ister IŞİD olsun, ister DHKP-C olsun, ister FETÖ olsun, hepsinin hayatımız boyunca karşısında olduk, hayatımız boyunca da karşısında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, belediye meclis üyeleriyle gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Törene İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer katıldı. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Gürkan, halkın iradesinin özgür bir şekilde sandıklara yansıdığını belirterek, "31 Mart'ta ülkemizde özgür ve demokratik ortamda yapılan seçimlerde, halkımızın iradesi yine özgür bir şekilde sandıklara yansıdı. Bu sandıklardan çıkan bu özgür iradeyle bugün mazbatalarımızı alıyoruz. Öncelikle bu yoğun dönemde gerçekten büyük emekler gösteren ilçe seçim kurulu başkanımıza, üyelerimize, yine personelimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor bir süreç bu kolay değil. Edirne hepimizin kenti ve Edirne'yi hepimiz hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin ve herkese eşit hizmet götürerek hep beraber yönetmeye devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

'BİZİM KİM OLDUĞUMUZ BELLİ'

Gürkan, daha sonra belediye meclis ve il genel meclis üyeleri ile birlikte merkezdeki Atatürk Anıtı'na giderek çelenk bıraktı. Ardından Belediye Bandosu eşliğinde Edirne Belediye Başkanlığı'na yürüyen heyeti, burada Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin davul-zurna ekibi ile halk oyunları ekibi karşıladı. Başkan Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde eğlence mekanında darbenin şerefine kadeh kaldırdığı iddia edilen görüntülerle ilgili haberi hatırlatarak, "Seçimlere 4 gün kala yeni bir iftira kampanyası, 'başkan darbecilerin şerefine kadeh kaldırdı.' Bizim kim olduğumuz belli, geçmişimiz belli, ailemiz, yedi sülalemiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız belli. Hayatı boyunca ne FETÖ ile ne başka bir terör örgütü ile ne PKK ile yolumuzun hiçbir kesişme noktası olmamış. Hayatımız boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sapmamışız, hayatımız boyunca Misak-ı Milli sınırlarından ayrılmamışız, bu ülkenin bağımsızlığına, bu milletin birliğine bütünlüğüne, bu vatana, bayrağa göz diken herkesin gözünü oyma peşinde olmuşuz. Dediler ki, 'darbeye kadeh kaldırmış.' Buradan söylüyorum, hangi terör örgütü olursa olsun, adı ne olursa olsun, ister PKK olsun, ister IŞİD olsun, ister DHKP-C olsun, ister FETÖ olsun, hepsinin hayatımız boyunca karşısında olduk, hayatımız boyunca da karşısında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

'SENİN OLDUĞU KADAR BENİM DE HABERİM VAR'

Söz konusu geceyle ilgili videodaki söylemlerine de değinen Gürkan, "O gece diyorum ki, '36 yıl önce haberimiz yoktu'. Teknoloji yoktu, sabah kalktık askerler darbe yapmış ve o darbede ben gözaltına alınanlardan birisiyim 12 Eylül 1980'de. Sabah kalktık kapının önünde asker. Şimdi teknoloji var, saat 9'dan itibaren bütün televizyonlar bütün dünyaya canlı yayın yaptı, şimdi haberimiz var diyoruz 'vay senin haberin mi var'. Senin olduğu kadar benim de haberim var. Buradan bir kez daha söyleyip kapatıyorum bu konuyu, hayatı boyunca vatanı milleti için çalışmış olan Recep Gürkan, o gece bırakın darbeyi bir tane bu memleketin aleyhinde bir işini bulursanız namerttir, namussuzdur, bu kadar net söylüyorum. Biz hayatımızı şu felsefeyle geçirdik, hep dedik ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz bu yeminle büyüdük, bu yeminle de yaşamaya devam edeceğiz" dedi.