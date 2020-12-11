HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

11.12.2020 08:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

Edirne'de, Bulgaristan sınırında bulunan Eskikadın köyü yakınlarındaki gölette bir top mermisi bulundu. Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen mermi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Edirne'nin Bulgaristan sınırına 10 kilometre mesafedeki Eskikadın köyü yakınlarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı yapımında çalışan işçiler, gölet içinde patlamamış bir top mermisi buldu. Mermiyi kıyıya çıkaran işçiler, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Yapılan incelemede Balkan savaşlarından kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman jandarma ekiplerince imha edilerek etkisiz hale getirildi.

'PATLAR DİYE UYARDIM'

Top mermisini bulan işçilerden Mustafa Sucu, mermiyi işçi arkadaşının elleriyle sudan çıkardığı sırada patlamasından korktuğu için uyardığını belirterek, "Göletten makinemiz için su çekmeye geldik, arkadaşımız mermiye benzer bir cisim bulup, eline aldı. Yukarıya doğru çıkarınca tehlikeli madde bırak, patlar diye uyardım. Ardından hemen jandarmayı aradım ve bilgi verdim. Onlar da hemen gelip, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ben top mermisi olarak algıladım ama ne olduğunu bilmiyordum, yani patlamış mı, patlamamış mı haberdar değildim. Bulduğumuz mermiyi jandarmaya teslim ettik" dedi.

‘İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BULDUK’

Diğer işçilerden Ertuğrul Karaman, "Daha önce Çanakkale'de vatandaşın böyle bir mermi bulup, kesmek isterken patladığı haberini izlemiştim. Oradan aklımda kaldı. Bulgaristan, buraya 10 kilometre uzaklıkta. Arkadaşımızın sudan mermiyi elleriyle çıkarması gerçekten korkutucu. Yol çalışmasında ilk defa böyle bir şey bulduk. Şaşkınız" diye konuştu.

Eskikadın köyünde yaşayan İrfan Akça ise 1912 yılında Balkan Savaşları'nın yaşandığı bölgede çok sayıda mermi çekirdekleri bulduklarını söyledi. Akça, "Burada eskiden çok savaşlar oldu. Balkan Savaşları'nın olduğu yerdeyiz. Eskiden buralarda hayvan otlatırken çok sayıda mermi çekirdekleri bulunuyordu" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Birçok ilde harekete geçildiBirçok ilde harekete geçildi
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Jandarma astsubay alımları 2021... Astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!

Jandarma astsubay alımları olacak mı?

Büyükçekmece Barajı’nda su seviyesi düştü, tekneler karaya oturdu

Büyükçekmece Barajı’nda korkutan görüntü

Başına çivili sopayla vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

Çivili sopayla vurdular, linç etmeye çalıştılar

2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?

Binlerce bekçi alımı yapılacak!

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020... Adalet Bakanlığı ne zaman açıklanır?

Başvuru sonuçları açıklanacak mı?

KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

KYK borcu faizleri siliniyor mu?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.