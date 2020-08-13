HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Edirne'de korkutan görüntü! 'İlk kez böyle gördüm'

Edirne'de korkutan görüntü! 'İlk kez böyle gördüm'

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 21:47 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Kurtbey Göleti’nin bir bölümü, yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bir bölümünde su bulunan bir bölümünde ise dibi görünen göletteki balıklar da telef oluyor.

Edirne'de korkutan görüntü! 'İlk kez böyle gördüm'

Uzunköprü ilçesinin Kurtbey Köyü’nde bulunan göletin bir bölümünde kuraklık nedeniyle sular çekildi. Bir bölümünde kuruma nedeniyle çatlaklar oluşan gölette bulunan birçok balıkta telef oldu. Geçen yıllarda bölgenin tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılayan göletten bu yıl tarımsal sulamaya izin verilmemesine rağmen çekilen su korkutan görüntü oluşturdu.

"YAĞIŞ OLMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Kış ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle gölette su çekilmesi yaşandığını ifade eden Köy Muhtarı Feridun Batan, bölgede bu yıl sulu tarım yapılamadığını ve çiftçinin çok zor durumda olduğunu belirterek, bölgede yağışların olması için dua ettiklerini söyledi. Göletteki su çekilen alanın belli bölgede olduğuna da dikkat çeken Batan, göletin büyük bir bölümünde suyun bulunduğunu ancak geçen yıllara oranla yine de doluluk oranında ciddi düşüş yaşandığını vurgulayarak, gölete su takviyesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

edirne3

“41 YAŞINDAYIM, GÖLETİ İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM"

Köy halkından Salih Eriş de 41 yaşında olduğunu ve bu köyde doğup büyüdüğünü belirterek, göletteki suyun tarımsal sulamada kullanılmamasına rağmen bu kadar su çekilmesinin yaşandığını ilk defa gördüğünü anlatarak, “bölgemiz de bu yıl çok kurak mevsim yaşadık, bölgemizde en kısa zamanda inşallah yağış görürüz” açıklamasında bulundu. (İHA)

edirne

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kahreden kare! 3 kardeş yan yana...Kahreden kare! 3 kardeş yan yana...
Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!
Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!
Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı
Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Çorum'da 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
Alanya'da Sırp turistin esrarengiz ölümü!
Alanya'da Sırp turistin esrarengiz ölümü!
Kahreden kare! 3 kardeş yan yana...
Kahreden kare! 3 kardeş yan yana...
Kanlar içinde yere yığıldı! 3 kişi her yerde aranıyor
Kanlar içinde yere yığıldı! 3 kişi her yerde aranıyor
Henüz 3 yaşındaydı! Huriye'nin acı ölümü
Henüz 3 yaşındaydı! Huriye'nin acı ölümü
Sivas'ta nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi
Sivas'ta görüntülendi! Bir anda gözden kayboldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.