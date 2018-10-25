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Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 12:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Edirne’de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen yaklaşık 10 kaçak göçmenin bulunduğu bot, Meriç Nehri’nde alabora oldu.

Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

DHA'nın geçtiği habere göre, yüzerek Yunanistan’a geçmeyi başaranların ihbarı üzerine Meriç Nehri’nde, AFAD ve jandarma ekiplerince kaybolduğu öne sürülen kaçaklar için arama çalışması başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
göçmen Edirne Son dakika Meriç Nehri Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gitmek isteyene neden kolaylık sağlamıyoruz? Yunanistana gitmek isteyene devlet tüm imkanları vermeli geri dönmemek üzere !
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