Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

DHA'n\u0131n ge\u00e7ti\u011fi habere g\u00f6re, y\u00fczerek Yunanistan\u2019a ge\u00e7meyi ba\u015faranlar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine Meri\u00e7 Nehri\u2019nde, AFAD ve jandarma ekiplerince kayboldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen ka\u00e7aklar i\u00e7in arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!\u0130stanbul'da vah\u015fet: 2 hafta \u00f6nce evlendi\u011fi kar\u0131s\u0131n\u0131n bo\u011faz\u0131n\u0131 kestiSilopi'de otizmli \u00e7ocuklar i\u00e7in \u00f6zel s\u0131n\u0131flar a\u00e7\u0131ld\u0131
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