Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

DHA'nın geçtiği habere göre, yüzerek Yunanistan’a geçmeyi başaranların ihbarı üzerine Meriç Nehri’nde, AFAD ve jandarma ekiplerince kaybolduğu öne sürülen kaçaklar için arama çalışması başlatıldı.

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