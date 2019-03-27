Edirne'de 312 bin 218 seçmen oy kullanacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de 312 bin 218 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde, Edirneliler il, ilçe ve belde başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Edirne'de 312 bin 218 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Edirne'deki seçmen sayısı 9 bin 640 arttı.

Edirne'deki kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı.

2014’teki yerel seçimlerde bin 80 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 76 sandık kurulacak.

- En çok seçmeni olan ilçe Keşan

Edirne'de merkezden sonra en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Keşan. 62 bin 938 kayıtlı seçmenin bulunduğu Keşan'da 220 sandık kurulacak.

Keşan'dan sonra ikinci sırada 174 sandık ve 49 bin 171 seçmenle Uzunköprü, daha sonra ise İpsala geliyor.

21 sandık ve 5 bin 291 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Süloğlu'nda olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

Sandık sayısı Seçmen Sayısı Edirne merkez406130.122 Enez 37 9.151 Havsa58 16.021 İpsala80 21.876 Keşan220 62.938 Lalapaşa 32 5.546 Meriç48 12.102 Süloğlu21 5.291 Uzunköprü174 49.171

