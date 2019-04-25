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Edirne'de 787 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

Edirne'de 787 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 787 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Pakistan, Güney Afrika, Somali, Bangladeş, İran, Irak, Filistin, Fas, Eritre, Afganistan, Gine, Somali, Mısır ve Suriye uyruklu 787 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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