Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yılı kutlandı 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de bulunan Bulgar Ortodoks St. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov'un da katıldığı anma ve kutlama programı düzenlendi.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu ve İstanbul Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kiliseleri Vakfı iş birliğiyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks St. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynski, Bulgaristan Diyanet İşleri Başkanı Emil Velinov, Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı Başkanı Vasil Liaze ile çok sayıda Ortodoks din adamı ve Bulgar katıldı. Anma ve kutlama töreni, kilisede gerçekleştirilen ayinle başlarken, devamında kilise bahçesinde program düzenlendi.

Ayinin ardından kilise bahçesindeki programda konuşan Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, Edirne'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Banov, "Bugün aranızda bulunmak benim için büyük bir onur. Bugün kilisemizin 150'nci kuruluşunu kutlamaktayız. 1869'da kurulan kilise bugün büyük bir ışıltı yaymaktadır. Atalarımız şu anki neslimize çok değerli bir miras bırakmışlardır. Sizlerin de katkılarıyla kilisenin geleceğe olan yolculuğunu devam ettireceğimize inanıyorum" dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güle ise kilisenin halen ayakta olmasının Bulgaristan ile olan derin bağları ifade ettiğini söyledi. Güler, "Burada yapılan etkinliğe katılmaktan çok onurluyum. 150 yıl önce kurulan bu kilisenin hala ayakta olması dost ve kardeş Bulgaristan Cumhuriyeti'yle olan derin bağlarımızı ifade etmekte ve bu bağların yüzyıllar boyunca sapa sağlam bir şekilde bugünlere geldiğini göstermekte. Bu kilise aynı zamanda bir ibadethane değil, bir sosyal ve kültürel bir merkez. Bu kilisenin varlığı yüzyıllar sonra da bu coğrafyada dost ve kardeşçe yaşamamızı haykırmakta. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde pozitif katkılar sunması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı Başkanı Vasil Liaze de törene katılım gösteren herkese teşekkür ederken, Türkçe seslenerek, "Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gibi etkinlikler iki ülkenin dostane ilişkilerine daha çok katkı sağlayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul'da bulunan Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı Dernek Başkanı Vasil Liaze tarafından törene katılanlara anı plaketi hediye edildi. Tören kapsamında ayrıca Edirne'deki tarihi Bulgar kültür anıtlarının, Bulgar ve Türk ressamlar tarafından resmedildiği eserlerin bulunduğu sergi açıldı. Kilisedeki program, Bulgaristan halk oyunlarıyla sona erdi.