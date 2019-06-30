Edirne'de Balkan Folklor Festivali 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi ile Bulgaristan'ın Varna Turizm Odası işbirliğinde düzenlenen Balkan Folklor Festivali - Etnoritim 2019 başladı. Bulgaristan'ın 9 şehrinden festivale katılan 29 folklor ekibi Saraçlar Caddesi'ndeki açılış programında Edirnelilere görsel şölen sundu.

Edirne Belediyesi ile Varna Turizm Odası işbirliğinde düzenlenen Balkan Folklor Festivali - Etnoritim 2019 başladı. Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış programına Bulgaristan'ın 9 kentinden gelen 29 folklor ekibi katıldı. Çok sayıda Edirnelinin izlediği açılış programında katılımcıları selamlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin her gün yenilenerek, kültür ve sanat festivallerinde çeşitliliğini arttırdığını söyledi. Edirne'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken 3'üncü şehir olduğunu belirten Gürkan, "2018 yılında Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 5.5 milyona ulaştı. Bu, tüm zamanların en büyük sayısı. Diğer taraftan 2019 yılında, en çok yabancı turistin giriş yaptığı, İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü şehir Edirne. 2019'un ilk 5 ayında yani Mayıs sonu itibariyle Edirne'ye, sadece Bulgarları sayarsak 972 bin Bulgar ziyaretçimiz geldi. Bu bağlamda Bulgaristan, Yunanistan ve diğer komşu ülkelerimizle sürdürdüğümüz kültür, sanat ve ekonomik ilişkileri daha da arttırarak sürdürme kararlılığındayız. Tekrar 2 gün boyunca şehrimize konuk edeceğimiz tüm ekiplerimize şehrimize hoş geldiniz diyoruz ve bütün Edirneliler'e de bol eğlenceler diyoruz" dedi.

Festivalin açılış programında ilk olarak Edirne Belediyesi Folklor ekibi bir gösteri sergiledi. Programın devamında Bulgaristan'dan gelen ekipler gösterilerini sunarken, festival yarın sona erecek.