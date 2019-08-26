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Edirne'de bin 629 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 101'inin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 629 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, 3 günde yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, İran, Pakistan, Türkmenistan, Somali, Suriye, Bangladeş, Fas, Filistin ve Eritre uyruklu 1629 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 101'inin ise Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.

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