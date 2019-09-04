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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan sürücü Semih Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirildi.

Sürücü Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise tedavilerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Semih Yılmaz'ın kullandığı 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, 2 Eylül'de, Koca Dere Göleti mevkisinde bir düğün salonunun bahçesindeki 3 araca çarptıktan sonra yan yatmıştı.

Araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1'i çocuk, 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile sürücü yaralanmıştı.

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düzensiz göçmen Edirne Kaza Keşan

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