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Edirne'de hamsi sezonu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne'deki balık tezgahlarında yerini kilosu 15 TL'den satılan sardalyaya bıraktı.

Edirne'de hamsi sezonu kapandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- HAVA sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne'deki balık tezgahlarında yerini kilosu 15 TL'den satılan sardalyaya bıraktı. Edirneli balıkçı Feridun Bistren, hamsinin sezonu kapattığını söyledi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle soğuğu seven hamsi Gürcistan'a kaçtı. Denizden çıkmayan hamsinin yerine bolca avlanan sardalya Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlarda, kilosu 15 liraya yerini aldı. Hamsinin alternatifi sardalya olurken, barbun ve istavrit de fiyatlarıyla oldukça ilgi görüyor.
'HAMSİ KİLOSU 40 LİRADAN SATILIYOR'
Yunan ve Bulgar müşterisi nedeniyle 'uluslararası balıkçı pazarı' olma özelliğini elinde bulunduran balıkçı Feridun Bistiren, hamsi balığının sezonu kapattığını söyledi. Denizden çıkmayan hamsinin kilosunun İstanbul'da balık halinden Edirne'ye 40 liraya mal olduğunu belirten Feridun Bistren, "Hamsi havaların sıcak gitmesiyle Gürcistan'a kaçtı. Onun yerine sardalya satıyoruz. Hamsinin bu yıl sezonu kapattığını düşünüyoruz. Sardalya balığını kilosu 15 liradan satıyoruz. Hamsinin alternatifi sardalya oldu. Vatandaş hamsi sorsa da bize maliyeti 40 liradan gelen hamsiyi satamıyoruz. Az olan hamsinin kilosunu 40 liradan alsak bile 50 liradan aşağı fiyata satamayız. Bu yüzden hamsiyi tane ile satmamız gerekir. Sardalya, barbun ve istavrit balıkları şu an revaçta" dedi.
Emekcan Taşdelen ise, "Yoğun talep olmasına karşılık hamsi gelmiyor. Bu yüzden tezgahlarda bulunduramıyoruz. Onun yerine istavrit bolluğumuz var. Müşterilerimiz soruyor hamsi ne zaman gelir diye, cevap veremiyoruz. Güneşi gören hamsinin kaçtığını düşünüyorum. Yunan ve Bulgar müşterilerimiz de hamsi soruyor. Yıllardır bizden alışveriş yapan Yunan ve Bulgar müşterilerimize diğer balıkları öneriyoruz" dedi. Diğer balıkçılar da hamsinin olmayışıyla birlikte satışlarının düştüğünü söyledi. Edirne'de balık tezgahlarında sardalya 15, istavrit 20, barbun 10, palamut 20, levrek 27, uskumru ise kilosu 20 liradan satılıyor.
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Edirne'de hamsi sezonu kapandıEdirne'de hamsi sezonu kapandıEdirne'de hamsi sezonu kapandı

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