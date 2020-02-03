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Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüşü yapılan kahvehanenin sahibi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehanede oluşturulan ringde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Denetimde horozların bahis amaçlı dövüştürüldüğü tespit edildi. Kahvehane sahibi Y.D. kumar oynanması amacıyla yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Özel bölmelerde tutulan 16 horoz, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Y.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
horoz dövüşü Keşan Yeni Mescit Mahallesi

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