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Edirne'de Mehmetçik için lokma dağıtıldı, dua okundu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar,  Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için lokma dağıtıp, dua okuttu.  Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik en büyük manevi gücü, Türk halkından almaya devam ediyor.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için lokma dağıtıp, dua okuttu.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik en büyük manevi gücü, Türk halkından almaya devam ediyor. Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde, mahalle halkı harekatta şehit düşen ve yaralanan Mehmetçik için lokma dağıtıp, dua okudu. Bazıları asker kıyafeti giyen öğrenciler ise asker selamı verdi.

Mahalle Muhtarı Nesrin Çağlar, Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, etkinlikte tüm mahallenin emeği olduğunu ifade etti. Çağlar, "Barış Pınarı Harekatı'nda ter döken ve şehit olan Mehmetçiğimiz için mahallemizde bir etkinlik yaptık, lokma dağıttık. Mahallede duyarlı vatandaşlarımızın yardımıyla güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz geldiler, mahalle sakinleri ve duyarlı vatandaşlar geldiler, sağolsunlar. Çok mutlu ve gururluyum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, gazi olanlara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Etkinlikte Edirne Müftülüğü Duahanı Nuri Böcekbakan ve din görevlileri, Kuran'dan ayetler okurken, şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için dua etti.

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