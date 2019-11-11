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Edirne'de sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:30 | Son Güncelleme

Edirne'de sis etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sis sabaha karşı etkisini artırdı.

Sis yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin geçtiği bölgelerde ve çukur alanlarda görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

- Selimiye Camisi'nde sis manzarası

Sisle örtülen anıtsal yapılar görüntüleriyle dikkati çekti.

Tarihi köprülerin yanı sıra sis, Selimiye Camisi'nde de güzel görüntü oluşturdu.

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kubbesine kadar örtülü sisi minareleri ile delen cami, izleyenleri büyüledi.

Kapalı havanın hüküm sürdüğü kentte sis ara ara etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selimiye sis

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