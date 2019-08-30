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Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Edirne’de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 2 buçuk kilogram bonzai ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirerek, sokak torbacıları vasıtasıyla piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul ilinden kente uyuşturucu bilgisi üzerine harekete geçti.30 Ağustos 2019 günü saat 03.00 sıralarında Havsa ilçesinde yapılan başarılı operasyonda, M.T., H.G.

Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Edirne’de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 2 buçuk kilogram bonzai ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirerek, sokak torbacıları vasıtasıyla piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul ilinden kente uyuşturucu bilgisi üzerine harekete geçti.
30 Ağustos 2019 günü saat 03.00 sıralarında Havsa ilçesinde yapılan başarılı operasyonda, M.T., H.G. ve M.G. isimli şüpheli yakalandı. Şahısların kullandığı araç içerisinde yapılan detaylı aramada, 2 bin 519 gram bonzai diye tabir edilen sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şahıslar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

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