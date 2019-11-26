HABER

Edirne'de yağmur etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 23:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'de öğlen saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de öğlen saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Edirne'de öğlen saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su dolu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın gün içinde etkili olacağını bildirdi.

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırıTrafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
Tarımda akıllı gübreleme dönemiTarımda akıllı gübreleme dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Vahşet! Tartıştığı eşini baltayla öldürdü

Son dakika: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de korkutan deprem!

İstanbul'da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da beklenen sağanak başladı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe

İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.