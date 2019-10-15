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Edirne’den Cizre’ye ‘kitap’ köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Edirne’de öğrenim gören öğrenciler Şırnak Cizre’deki minik dostlarına göndermek üzere kitap bağışı kampanyası düzenledi.Edirne’de eğitim öğrenim hayatına devam eden özel bir okulun öğrencileri, Türkçe zümresi organizasyonluğunda ‘paylaşmak güzeldir’ sloganıyla, Cizre’de bulunan Öğrencik İlkokulu ve Ortaklar Ortaokulu’nda eğitim gören minik dostları için kitap bağışı kampanyası başlattı.Su damacanalarından hazırladıkları kitap kumbaralarında yüzlerce kitap biriktiren minik kalpler, paylaşmanın ve dostluğun mutluluğunu yaşadı.

Edirne’den Cizre’ye ‘kitap’ köprüsü

Edirne’de öğrenim gören öğrenciler Şırnak Cizre’deki minik dostlarına göndermek üzere kitap bağışı kampanyası düzenledi.
Edirne’de eğitim öğrenim hayatına devam eden özel bir okulun öğrencileri, Türkçe zümresi organizasyonluğunda ‘paylaşmak güzeldir’ sloganıyla, Cizre’de bulunan Öğrencik İlkokulu ve Ortaklar Ortaokulu’nda eğitim gören minik dostları için kitap bağışı kampanyası başlattı.
Su damacanalarından hazırladıkları kitap kumbaralarında yüzlerce kitap biriktiren minik kalpler, paylaşmanın ve dostluğun mutluluğunu yaşadı.

Edirne’den Cizre’ye ‘kitap’ köprüsü

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