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Edirne'den Elazığ'a bir kamyon yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm vatandaşlarımız, Elazığ'ın ve Malatya'nın yanında olduklarını somut olarak gösteriyorlar"

EDİRNE (AA) - Edirne'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Edirne Belediyesinin Edirne AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan battaniye, kışlık giyecek ve kuru gıda gibi malzemeler, "Edirne Yanınızda" pankartının yazılı olduğu kamyonla Elazığ'a doğru yola çıktı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarının kurtarma ve yardım çalışmalarında görev aldığını söyledi.

"Tepeden tırnağa bütün Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor." diyen Gürkan, "Devletimiz, AFAD, Kızılay ve tüm belediyelerimiz deprem bölgesinde çalışmalar sürdürüyor. Türk milletinin en önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar zirveye çıktığını gördük. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm vatandaşlarımız Elazığ'ın ve Malatya'nın yanında olduklarını somut olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın organizasyonunda başlattıkları yardım organizasyonuna Edirnelilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Gürkan, kampanya kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan ilk kamyonun yola çıktığını belirtti.

Gürkan, kampanyanın Valilik koordinasyonunda devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Edirne Belediyesi Elazığ Depremi kışlık malzeme yardım

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