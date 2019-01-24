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Edirnekapı’da metrobüsün çarptığı yaya yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 01:55 | Son Güncelleme

Edirnekapı’da metrobüsün çarptığı yaya yaralandı

İSTANBUL (AA) - Edirnekapı'da metrobüsün çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada metrobüs yoluna giren ismi öğrenilemeyen yayaya metrobüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre metrobüs seferleri ve D-100 kara yolu Ankara istikametinde araç trafiğinde aksama oldu.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından, metrobüs seferleri yeniden başlarken araç trafiği normale döndü.

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