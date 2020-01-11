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  4. Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor

Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

İzmir'de öğretmenlikten emekli olduktan sonra efe kadınlarını tasvir ettiği resimleriyle 6 ülkede sergiler açan, bir eseri posta puluna basılan Mustafa Ali Kasap, ABD ve AB ülkelerinde yeni sergiler düzenlemeye hazırlanıyor - Efe kültürünün gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışan Mustafa Ali Kasap: - "Artık resim sanatıyla efelik yapıyoruz. Bundan böyle efelik, bilimle, sanatla, edebiyatla, kültürle yapılacak"

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğretmenlikten emekli olduktan sonra resme odaklanan Mustafa Ali Kasap, eserleriyle efe kültürünün Türkiye ve yurt dışında tanıtımı için çaba gösteriyor.

Yaklaşık 25 yıllık öğretmenliği sürecinde hobi olarak yürüttüğü resim çalışmalarına emekliliği sonrası profesyonel düzeyde devam eden 63 yaşındaki Kasap, atölye şeklinde kullandığı evinde sanat çalışmalarını sürdürüyor.

Efe kültürü üzerine araştırmalar da yapan ve bu konuda 6 kitap yayımlayan Kasap, tablolarında ise efe kadınlarını tasvir etmeye odaklandı.

Efe kadınlarını bale figürleriyle resimleştirmesi nedeniyle ilgi gören sanatçı, ülke genelinde çok sayıda sergi açtı.

Eserleriyle Ege'nin çeşitli kentlerinde kadın efe dernekleri kurulmasına vesile olan Kasap'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ü efe kıyafetleriyle resmettiği eseri, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümüne özel bastırdığı pulda da yer buldu.

Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Fas ve İran'da sergiler açan, eserleriyle çok sayıda ülkedeki koleksiyona girmeyi başaran Kasap, ABD ve AB ülkelerinden küratörlerin davetleri üzerine yeni eserleri için çalışmaya devam ediyor.

Misafirlerine zaman zaman bağlama ve kabak kemane çalarak, efe kültürü hakkında hikayeler anlatan Kasap, evini müzeye dönüştürmek üzere de çalışma yürütüyor.

- Yörük kızı motifleri

Sanatçı Kasap, evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerine öğrenciler, resim atölyeleri ve meraklıların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Eserlerinde efe kadınlarının milli mücadeledeki rolünü anlatmayı sevdiğini dile getiren Kasap, "Artık resim sanatıyla efelik yapıyoruz. Bundan böyle efelik bilimle, sanatla, edebiyatla, kültürle yapılacak. Artık efelik folklorumuzda kaldı. İstiyorum ki insanlar Türk kültürünü özümsesinler, herkes bu konudaki bilgi, görgü düzeyini artırsın." dedi.

Yabancı sanatseverlerin eserlerine ilgisinin de sevindirici olduğunu dile getiren Kasap, şunları kaydetti:

"Efe kadınları eserleriyle, onların umudunu, sevdalarını, yaşama sevinçlerini, başkaldırılarını, haykırışlarını anlatmak istiyorum. Çizdiğim resimler boyandıkça, renklendikçe yüreğimin yanına yeni yürekler geleceğine inanıyorum. Resimlerimde Anadolu kadınının, Yörük kızlarının motiflerini kullanıyorum. Milli Mücadele'nin Manisalı halk kahramanı Gördesli Makbule'nin öykülerini, yöremize ait zeybek kadınımızı bale sanatıyla örtüştürerek, yorumlayarak resimlerime taşıyorum. Efemiz Mustafa Kemal Atatürk'ü işliyorum. Yörük Ali Efe'nin resimlerini yapıyorum. Amacım efelerimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak, kültürümüzü öğretmek."

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Anahtar Kelimeler:
efe kültür Ödemiş ressam

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