Efsane numara: Buzdolabına sünger koyun ve olacakları bekleyin...

Bulaşık süngerini artık sadece bulaşık yıkamak için kullanmayacaksınız. Birazdan vereceğimiz harika püf noktası sayesinde evdeki temiz süngeri hemen buzdolabına koyacaksınız.

Çoğu meyve ve sebze buzdolabında muhafaza edilir. Gün geçtikçe meyve ve sebzelerin tadı, dokusu gider, kokusu değişir ve tazeliğini kaybeder! Neyse ki, meyve ve sebzelerinizin daha uzun süre güzel ve taze kalmasını sağlamak için harika bir numara var!

BUZDOLABINA SÜNGER KOYMA NUMARASI

Buzdolabında sebzeleri koyduğunuz kısımlara bir de bulaşık süngeri koyarak sebzelerin ömrünü uzatabilirsiniz.

Çünkü sebzeler buzdolabında da bekletilse sulanır ve bu su, onların daha kısa sürede bozulmasına neden olur. Oysa sebzelerin bulunduğu kısma bir tane temiz bulaşık süngeri koyarsanız, sünger suyu çekecek ve sebzeler daha uzun süre sağlam kalacaktır. Süngeri ara ara değiştirmeyi, suyunu sıkmayı ve dezenfekte ettikten sonra yeniden kullanabileceğinizi de unutmayın.



