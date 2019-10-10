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Ege Denizi’nde 10 ayda 42 bin 447 göçmen yakalandı, 30 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde 2019 yılının ilk 10 ayında toplam 42 bin 447 göçmen yakalandı.

Ege Denizi’nde 10 ayda 42 bin 447 göçmen yakalandı, 30 kişi öldü

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde 2019 yılının ilk 10 ayında toplam 42 bin 447 göçmen yakalandı. Bin 216 olayda ise 30 göçmen hayatını kaybetti, 62 organizatör yakalandı.
Ülkelerinden iç savaş, karışıklıklar ve bazı nedenlerle ayrılan göçmenler, hemen hemen her gün yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere Ege Denizi’nden tekne veya botlarla denize açılıyor. Kimi zaman kapasitesinin alamayacağı şekilde botlara binen göçmenler, önce Yunanistan’a, ardından da Avrupa’ya ulaşma hayali kuruyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise hemen hemen her gün gece-gündüz düzensiz göçmenlerle mücadele ederek yeri geldiğinde onların hayatlarını kurtarıyor.

30 göçmen öldü
Ekiplerin mücadelesi ise rakamlara yansıdı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde 2019 yılının ilk 10 ayında toplam 42 bin 447 göçmen yakalandı. 10 ay boyunca ekipler bin 216 olaya müdahale etti. Bu olaylarda ise 30 göçmen hayatını kaybetti.
Göçmenler, yeni bir yaşam ümidini insan kaçakçılarına bağlıyor. Bu kaçakçılarla anlaşan göçmenler, tedarik edilen bot ve teknelerle can güvenliği olmadan denizlere açılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ekipler, ayrıca bu kaçakçılarla da mücadele ediyor. Bu 10 aylık sürede 62 insan kaçakçısının yakalanarak adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Ege Denizi’nde 10 ayda 42 bin 447 göçmen yakalandı, 30 kişi öldü

Ege Denizi’nde 10 ayda 42 bin 447 göçmen yakalandı, 30 kişi öldü

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