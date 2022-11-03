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Ege denizinde göçmen hareketliliği: 130 göçmen kurtarıldı

03.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 130 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ege denizinde göçmen hareketliliği: 130 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Kasım 09.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün Menderes ilçesi açıklarında, saat 13.05 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, 1 Kasım günü Çeşme ilçesi açıklarında, iki can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen iki can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 60 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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