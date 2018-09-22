HABER

Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 149 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı önlerinde bir grup düzensiz
göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içerisinde denize açılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 26 Orta Afrika, 5 Mali, 4 Kongo, 4 Sierra
Leone, 3 Senegal, 2 Filistin, 1 Togo, 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz
göçmeni yakaladı.

Devriye görevi yapan ekipler, Süngükaya mevkisinde lastik botla Yunanistan adasına gitmeye çalışan 35 Afganistan ile 8 İran uyruklunun olduğu 43 düzensiz göçmene müdahale etti.

Ekipler, sabah saatlerinde ise Alaçatı'nın güneyinde fark edilen ve içinde 28 Suriye, 24 Filistin, 7 Eritre ve 1 Irak
uyruklunun olduğu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

PARTNERYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilirYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilir
Alman müzisyenlere, 'KKTC'deki festivale katılırsanız işten atılırsınız' tehdidiAlman müzisyenlere, 'KKTC'deki festivale katılırsanız işten atılırsınız' tehdidi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahıska Türklerini ziyaret ettiİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahıska Türklerini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen lastik bot operasyon sahil güvenlik komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.