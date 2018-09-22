Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı önlerinde bir grup düzensiz

göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içerisinde denize açılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 26 Orta Afrika, 5 Mali, 4 Kongo, 4 Sierra

Leone, 3 Senegal, 2 Filistin, 1 Togo, 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz

göçmeni yakaladı.

Devriye görevi yapan ekipler, Süngükaya mevkisinde lastik botla Yunanistan adasına gitmeye çalışan 35 Afganistan ile 8 İran uyruklunun olduğu 43 düzensiz göçmene müdahale etti.

Ekipler, sabah saatlerinde ise Alaçatı'nın güneyinde fark edilen ve içinde 28 Suriye, 24 Filistin, 7 Eritre ve 1 Irak

uyruklunun olduğu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

