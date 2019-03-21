HABER

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 00:08 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu.

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşayan çocuk hastalardan bazıları dışarıya çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
Bugün saat 23.00 sıralarında Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesindeki yangının fark edilmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye gelerek yangın müdahale ederken, aynı binada bulunan Çocuk Hastanesi ve Acil servisinden bulunan hastalar ile aileleri endişe yaşadı. Tedavi gören bazı çocuklar aileleri tarafından dışarıya çıkartılırken, acile çocuklarını getiren birçok aile de yangın nedeniyle hastaneden ayrıldı.
Diyaliz Merkezi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 50 dakika süren müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Tedavi gören hastanın bulunmadığı merkezdeki yangında maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken içerde biriken dumanın dağılması için çalışmalara devam edililiyor.

FOTOĞRAFLI

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Askeriye önüne bırakılan poşet, panik yarattıAskeriye önüne bırakılan poşet, panik yarattı
Kavgayı ayırmak isteyen kişi, arkadaşının bıçağıyla yaralandıKavgayı ayırmak isteyen kişi, arkadaşının bıçağıyla yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.