HABER

Ege Üniversitesinde karaciğer kanseri için ilaç çalışması

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

ARGEFAR Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer: - "Amacımız, karaciğer kanseri tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden direkt kanseri yok etmek"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, karaciğer kanserinin tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden hedefli ilaç tedavisi yapılabilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Şanlıer'in ekibiyle karaciğer kanserinin hedefli tedavisine yönelik ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şanlıer, karaciğer kanser tedavisinde kanser lokalizasyonuna ve evrelerine bağlı olarak kemoterapi, transkateter terapi, radyoterapi ve koşulların uygun olması durumunda organ nakli gerçekleştirilebildiğine dikkati çekti.

Yürüttükleri proje ile başta karaciğer kanseri tedavisinde geleneksel kemoterapide gözlenen olumsuzlukları elimine ederek en aza indirmeyi amaçladıklarını dile getiren Şanlıer, "Amacımız, karaciğer kanseri tedavisinde, sağlıklı hücrelere zarar vermeden direkt karaciğer kanseri üzerine etki ederek kanseri yok etmek." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise TÜBİTAK tarafından desteklenen projede Dokuz Eylül, Adnan Menderes gibi bazı üniversitelerden akademisyenlerin de görev aldığını aktararak tamamen bireysel odaklı olacak tedavi yönteminin başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Evin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacakEvin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacak
Hamilelik kuyruk sokumu ağrılarını tetikliyorHamilelik kuyruk sokumu ağrılarını tetikliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç karaciğer kanseri tedavi

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.