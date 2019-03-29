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Ege'de fırtına etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

Ege'de fırtına etkili oluyor

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına İzmir ve Manisa'da hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi yakınlarında bir ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, devrilen ağaç belediye yetkililerince kaldırıldı.

Bornova ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kopan tabelanın parçası yoldan geçen bir aracın üzerine düştü.

Otomobilin ön camının kırıldığı olayda yaralanan sürücü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısından düşen kiremitler park halindeki otomobilin camını kırdı.

Yılmazlar Mahallesi Yörük Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında bulunan güneş enerjisi panelleri de sokağa devrildi.

Elektrik tellerinin kopması üzerine TEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Bölgesi fırtına izmir Manisa

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