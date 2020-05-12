Eğer bunlar olduysa eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Eleştiri...

Aldatan kişi ister kadın ister erkek olsun, bu durumun altında çok farklı sebepler yatabilir. Sadakatsizliğe giden yolun birçok psikolojik açıklaması olsa da aldatan birey ister istemez bu durumun sinyallerini verir, hatta evliliğe aykırı davranışlarını gizlemeye çalışırken kendisini daha fazla açık edebilir.
Sizi hediyelere boğmaya başlar
Normalde doğum günlerinde ya da evlilik yıl dönümlerinde bile size hediye almaya yanaşmayan eşiniz bir anda eve çiçekler getirmeye, sizi hediyelerle şımartmaya başladıysa ortada şüphe uyandıran bir durum var demektir. Size daha fazla ilgi göstererek dikkat çekmemek istiyor ve vicdanını bu şekilde rahatlatmaya çalışıyor olabilir.
Sizi yersiz kıskançlıklarıyla bunaltır
Atalarımız, "Kişi kendinden bilir işi." diye boşuna dememişler. Aldatan eş, bunu sadakat yemini ettiği kişiye belli etmeden sürdürebiliyorsa neden karşı taraf da aynısını yapıyor olmasın? İşte bu soru eşinizin içini kemirmeye başladığında her sözünüzün, her davranışınızın altında başka bir anlam aramaya başlar. Mesajına geç cevap vermeniz, saçlarınıza daha fazla özen göstermeniz onlar için hep işarettir.
Telefon görüşmelerini sizden gizli yapar
Önceden telefonunu sizin yanınızda kullanmaktan çekinmeyen eşiniz bir anda telefonuna şifre koyduysa, bir arama geldiğinde yan odaya geçiyorsa, hatta bildirimleri artık ekrana düşmeyecek şekilde ayarladıysa şüphelenmek için yeterince sebebe sahipsiniz demektir. Bu davranışları, telefonunda görmenizi istemeyeceği şeyler olduğu anlamına gelebilir. Tabii aynı durum bilgisayarı için de geçerli!
Kendine daha fazla özen göstermeye başlar
Elbette eşiniz daha sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya ve yediklerine dikkat etmeye başlayabilir. Ancak bu noktada zamanlama oldukça önemli. Hiç böyle bir eğilimi olmadığı halde bu değişiklikleri gösteriyorsa kıyafetlere daha fazla para harcıyor, saçlarına daha çok özen gösteriyor ve bunların sebeplerini mantıklı bir şekilde açıklamıyorsa eşiniz sizi aldatıyor olabilir.
Size daha az vakit ayırır
Eşiniz tabii ki işlerinin yoğun olduğu günlerde eve biraz geç geliyor olabilir. Önemli olan, bunun bir alışkanlık haline gelmesi. Eşiniz bir anda toplantı bahanesiyle gece yarılarına kadar eve gelmemeye başladıysa, sık sık şehir dışına iş seyahatlerine çıkıyorsa ve böyle zamanlarda ona ulaşmakta zorlanıyorsanız sadakatini kaybetmiş olabilir.
Sizi acımasızca eleştirir
Aldatmanın yanlış olduğunu bilen ama buna rağmen davranışlarına çekidüzen vermeyen eşiniz, bir noktada bu çelişkinin yarattığı gerilime dayanamaz ve öfkesini size yansıtır. Sorunun kendisinde olduğunu kabul etmektense sizi suçlamayı tercih eder ve durduk yere eleştirmeye başlar.
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