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Eğer bunlar olduysa eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Eleştiri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bireyler evlenirken birbirlerine büyük bir aşkla sadakat yeminleri etseler de gün geliyor verdikleri sözleri yok sayıyorlar ve eşlerini aldatıyorlar. Peki, ilişkide sadakatsizliği seçen eşlerde nasıl davranış değişiklikleri meydana geliyor? Sırlarını saklamak için hangi yöntemleri seçiyorlar? Aldatan eş kendini nasıl ele veriyor? Detaylar yazımızda.

Eğer bunlar olduysa eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Eleştiri...

Aldatan kişi ister kadın ister erkek olsun, bu durumun altında çok farklı sebepler yatabilir. Sadakatsizliğe giden yolun birçok psikolojik açıklaması olsa da aldatan birey ister istemez bu durumun sinyallerini verir, hatta evliliğe aykırı davranışlarını gizlemeye çalışırken kendisini daha fazla açık edebilir.

ALDATAN EŞ KENDİNİ NASIL ELE VERİR?

Sizi hediyelere boğmaya başlar

1

Normalde doğum günlerinde ya da evlilik yıl dönümlerinde bile size hediye almaya yanaşmayan eşiniz bir anda eve çiçekler getirmeye, sizi hediyelerle şımartmaya başladıysa ortada şüphe uyandıran bir durum var demektir. Size daha fazla ilgi göstererek dikkat çekmemek istiyor ve vicdanını bu şekilde rahatlatmaya çalışıyor olabilir.

Sizi yersiz kıskançlıklarıyla bunaltır

2

Atalarımız, "Kişi kendinden bilir işi." diye boşuna dememişler. Aldatan eş, bunu sadakat yemini ettiği kişiye belli etmeden sürdürebiliyorsa neden karşı taraf da aynısını yapıyor olmasın? İşte bu soru eşinizin içini kemirmeye başladığında her sözünüzün, her davranışınızın altında başka bir anlam aramaya başlar. Mesajına geç cevap vermeniz, saçlarınıza daha fazla özen göstermeniz onlar için hep işarettir.

Telefon görüşmelerini sizden gizli yapar

3

Önceden telefonunu sizin yanınızda kullanmaktan çekinmeyen eşiniz bir anda telefonuna şifre koyduysa, bir arama geldiğinde yan odaya geçiyorsa, hatta bildirimleri artık ekrana düşmeyecek şekilde ayarladıysa şüphelenmek için yeterince sebebe sahipsiniz demektir. Bu davranışları, telefonunda görmenizi istemeyeceği şeyler olduğu anlamına gelebilir. Tabii aynı durum bilgisayarı için de geçerli!

Kendine daha fazla özen göstermeye başlar

4

Elbette eşiniz daha sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya ve yediklerine dikkat etmeye başlayabilir. Ancak bu noktada zamanlama oldukça önemli. Hiç böyle bir eğilimi olmadığı halde bu değişiklikleri gösteriyorsa kıyafetlere daha fazla para harcıyor, saçlarına daha çok özen gösteriyor ve bunların sebeplerini mantıklı bir şekilde açıklamıyorsa eşiniz sizi aldatıyor olabilir.

Size daha az vakit ayırır

5

Eşiniz tabii ki işlerinin yoğun olduğu günlerde eve biraz geç geliyor olabilir. Önemli olan, bunun bir alışkanlık haline gelmesi. Eşiniz bir anda toplantı bahanesiyle gece yarılarına kadar eve gelmemeye başladıysa, sık sık şehir dışına iş seyahatlerine çıkıyorsa ve böyle zamanlarda ona ulaşmakta zorlanıyorsanız sadakatini kaybetmiş olabilir.

Sizi acımasızca eleştirir

6

Aldatmanın yanlış olduğunu bilen ama buna rağmen davranışlarına çekidüzen vermeyen eşiniz, bir noktada bu çelişkinin yarattığı gerilime dayanamaz ve öfkesini size yansıtır. Sorunun kendisinde olduğunu kabul etmektense sizi suçlamayı tercih eder ve durduk yere eleştirmeye başlar.


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