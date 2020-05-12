Eğer bunlar olduysa eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Eleştiri...

Aldatan kişi ister kadın ister erkek olsun, bu durumun altında çok farklı sebepler yatabilir. Sadakatsizliğe giden yolun birçok psikolojik açıklaması olsa da aldatan birey ister istemez bu durumun sinyallerini verir, hatta evliliğe aykırı davranışlarını gizlemeye çalışırken kendisini daha fazla açık edebilir.

ALDATAN EŞ KENDİNİ NASIL ELE VERİR?

Sizi hediyelere boğmaya başlar

Normalde doğum günlerinde ya da evlilik yıl dönümlerinde bile size hediye almaya yanaşmayan eşiniz bir anda eve çiçekler getirmeye, sizi hediyelerle şımartmaya başladıysa ortada şüphe uyandıran bir durum var demektir. Size daha fazla ilgi göstererek dikkat çekmemek istiyor ve vicdanını bu şekilde rahatlatmaya çalışıyor olabilir.

Sizi yersiz kıskançlıklarıyla bunaltır

Atalarımız, "Kişi kendinden bilir işi." diye boşuna dememişler. Aldatan eş, bunu sadakat yemini ettiği kişiye belli etmeden sürdürebiliyorsa neden karşı taraf da aynısını yapıyor olmasın? İşte bu soru eşinizin içini kemirmeye başladığında her sözünüzün, her davranışınızın altında başka bir anlam aramaya başlar. Mesajına geç cevap vermeniz, saçlarınıza daha fazla özen göstermeniz onlar için hep işarettir.