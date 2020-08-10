Eğer bunları uygulamazsanız vücudunuz etli yemekleri kolay sindiremez!

Araştırmalara göre; bir besinin sindirim sisteminizdeki yolculuğu ortalama 24 saattir. Sindirimin süresi metabolizmanızın hızına, cinsiyetinize, yaşınıza ve elbetteki yediğiniz besinin çeşidine bağlı olarak değişim gösterir. Tahmin edeceğiniz gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler, yağlara oranla daha hızlı sindirilir. Peki, protein ve yağ bazlı olduğunu bildiğimiz etin sindirim süresi ne kadardır?
Sindirim sistemi denilince akla ilk olarak mide gelir ancak bu sistem düşündüğümüzden daha büyüktür. Dişleriniz sindirim sisteminizin bir elemanıdır ve sindirme eylemine de, öncelikle, çiğneyerek başlarız. Besini ağzımıza attığımızda (hatta bazen düşüncesi bile yeter!) tükürük salgılamaya başlarız. Salgılar, dişlerin mekanik ezme/kesme hareketlerine kimyasal tepkimelerle eşlik eder.
Sindirim çiğneme ile başlar ve çiğnemekle geçirdiğimiz vakit sırasında midede, sindirim için gerekli gastrik asit salınımı artar. Bunun sonucunda midemiz daha asidik hale gelir ve sindirim kolaylaşır.
Midede kimyasal sindirime uğrayan besin yapı-taşlarına ayrılır. Zaten sindirim, dışarıdan aldığımız besinlerin parçalanarak vücuda eklemlenmesi olarak düşünülebilir. Elbette besinin tamamı da vücut için gerekli değildir ve atılması gerekir. Et, kimyasal sindirim sırasında amonyak üretir ve amonyağın vücudumuzdan atılması epeyce su gerektirir. Unutmayın, sindirimi kolaylaştırmanın en önemli yolu bol su içmektir!
Sindirim, birbirine bağlı yapılardan oluşan bütünleşik bir sistemdir. Hatta çoğu zaman da vücudumuz tek başına yetersiz kalır ve desteğe ihtiyaç duyar. Yoğurt ve kefir gibi probiyotikler sindirime yardımcı yararlı bakteri depolarıdır.
Sindirimin kolaylaşması açısından yağ oranı fazla etten ziyade az yağlı olanı tercih edin. Yağlar sindirimi en zor besinlerdir ve daha sağlıklı bir beslenme için çok daha az tüketilmelidir.
Buraya kadar öğrendiğimiz kadarıyla mide için ne kadar fazla asit eşittir o kadar kolay sindirim! Eti bir gece boyunca sirke gibi bir asitte bekletmek hem yemeğinize lezzet katar hem de asit oranını arttırır. Tabi ki bu da sindirime yardımcı olur.
Yemeği uygun kombinasyonlarla çeşitlendirerek öğüne lezzet katabilir ve de etin sindirimini kolaylaştırabilirsiniz. Etin yanında patates gibi nişastalı sebzelerden özellikle kaçının ve salata, marul gibi nişastasız sebzeleri tercih edin. Sebzeler öğününüzü hafifletecek ve sindirim esnasında parçalanmalarına yardımcı olacaktır.
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