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Eğer bunları uygulamazsanız vücudunuz etli yemekleri kolay sindiremez!

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sindirim sistemi bozukluklarına dünyada ve ülkemizde giderek daha sık biçimde rastlanıyor. Öyle ki, sindirim güçlüğü çoğunlukla normalleştiriliyor ve günlük yaşamın bir parçası haline gelebiliyor. Bu güçlükten muzdarip olanların bir türlü vazgeçemediği besinlerden biri olan eti, uygulaması oldukça zahmetsiz ipuçlarıyla, yemek sonralarının kabusu olmaktan çıkarmak mümkün

Eğer bunları uygulamazsanız vücudunuz etli yemekleri kolay sindiremez!

Araştırmalara göre; bir besinin sindirim sisteminizdeki yolculuğu ortalama 24 saattir. Sindirimin süresi metabolizmanızın hızına, cinsiyetinize, yaşınıza ve elbetteki yediğiniz besinin çeşidine bağlı olarak değişim gösterir. Tahmin edeceğiniz gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler, yağlara oranla daha hızlı sindirilir. Peki, protein ve yağ bazlı olduğunu bildiğimiz etin sindirim süresi ne kadardır?

ETİN SİNDİRİMİ 2-4 GÜN ARASINDA GERÇEKLEŞİR

Sindirim sistemi denilince akla ilk olarak mide gelir ancak bu sistem düşündüğümüzden daha büyüktür. Dişleriniz sindirim sisteminizin bir elemanıdır ve sindirme eylemine de, öncelikle, çiğneyerek başlarız. Besini ağzımıza attığımızda (hatta bazen düşüncesi bile yeter!) tükürük salgılamaya başlarız. Salgılar, dişlerin mekanik ezme/kesme hareketlerine kimyasal tepkimelerle eşlik eder.

İYİCE ÇİĞNEYİN

Sindirim çiğneme ile başlar ve çiğnemekle geçirdiğimiz vakit sırasında midede, sindirim için gerekli gastrik asit salınımı artar. Bunun sonucunda midemiz daha asidik hale gelir ve sindirim kolaylaşır.

BOL SU İÇMEK, OLMAZSA OLMAZIMIZ...

Midede kimyasal sindirime uğrayan besin yapı-taşlarına ayrılır. Zaten sindirim, dışarıdan aldığımız besinlerin parçalanarak vücuda eklemlenmesi olarak düşünülebilir. Elbette besinin tamamı da vücut için gerekli değildir ve atılması gerekir. Et, kimyasal sindirim sırasında amonyak üretir ve amonyağın vücudumuzdan atılması epeyce su gerektirir. Unutmayın, sindirimi kolaylaştırmanın en önemli yolu bol su içmektir!

ÖĞÜNLERİNİZE PROBİYOTİK EKLEYİN

Sindirim, birbirine bağlı yapılardan oluşan bütünleşik bir sistemdir. Hatta çoğu zaman da vücudumuz tek başına yetersiz kalır ve desteğe ihtiyaç duyar. Yoğurt ve kefir gibi probiyotikler sindirime yardımcı yararlı bakteri depolarıdır.

DAHA AZ YAĞLI ETLERİ TÜKETİN

Sindirimin kolaylaşması açısından yağ oranı fazla etten ziyade az yağlı olanı tercih edin. Yağlar sindirimi en zor besinlerdir ve daha sağlıklı bir beslenme için çok daha az tüketilmelidir.

MARİNE EDİLMİŞ ET DAHA KOLAY SİNDİRİLİR

Buraya kadar öğrendiğimiz kadarıyla mide için ne kadar fazla asit eşittir o kadar kolay sindirim! Eti bir gece boyunca sirke gibi bir asitte bekletmek hem yemeğinize lezzet katar hem de asit oranını arttırır. Tabi ki bu da sindirime yardımcı olur.

TABAĞI ÇEŞİTLENDİRİN

Yemeği uygun kombinasyonlarla çeşitlendirerek öğüne lezzet katabilir ve de etin sindirimini kolaylaştırabilirsiniz. Etin yanında patates gibi nişastalı sebzelerden özellikle kaçının ve salata, marul gibi nişastasız sebzeleri tercih edin. Sebzeler öğününüzü hafifletecek ve sindirim esnasında parçalanmalarına yardımcı olacaktır.

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