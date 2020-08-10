Eğer bunları uygulamazsanız vücudunuz etli yemekleri kolay sindiremez!

Araştırmalara göre; bir besinin sindirim sisteminizdeki yolculuğu ortalama 24 saattir. Sindirimin süresi metabolizmanızın hızına, cinsiyetinize, yaşınıza ve elbetteki yediğiniz besinin çeşidine bağlı olarak değişim gösterir. Tahmin edeceğiniz gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler, yağlara oranla daha hızlı sindirilir. Peki, protein ve yağ bazlı olduğunu bildiğimiz etin sindirim süresi ne kadardır?

ETİN SİNDİRİMİ 2-4 GÜN ARASINDA GERÇEKLEŞİR

Sindirim sistemi denilince akla ilk olarak mide gelir ancak bu sistem düşündüğümüzden daha büyüktür. Dişleriniz sindirim sisteminizin bir elemanıdır ve sindirme eylemine de, öncelikle, çiğneyerek başlarız. Besini ağzımıza attığımızda (hatta bazen düşüncesi bile yeter!) tükürük salgılamaya başlarız. Salgılar, dişlerin mekanik ezme/kesme hareketlerine kimyasal tepkimelerle eşlik eder.

İYİCE ÇİĞNEYİN

Sindirim çiğneme ile başlar ve çiğnemekle geçirdiğimiz vakit sırasında midede, sindirim için gerekli gastrik asit salınımı artar. Bunun sonucunda midemiz daha asidik hale gelir ve sindirim kolaylaşır.

BOL SU İÇMEK, OLMAZSA OLMAZIMIZ...

Midede kimyasal sindirime uğrayan besin yapı-taşlarına ayrılır. Zaten sindirim, dışarıdan aldığımız besinlerin parçalanarak vücuda eklemlenmesi olarak düşünülebilir. Elbette besinin tamamı da vücut için gerekli değildir ve atılması gerekir. Et, kimyasal sindirim sırasında amonyak üretir ve amonyağın vücudumuzdan atılması epeyce su gerektirir. Unutmayın, sindirimi kolaylaştırmanın en önemli yolu bol su içmektir!