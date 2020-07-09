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Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gün boyu enerjik hissetmeniz için ihtiyacınız olan en önemli unsurlardan biridir kaliteli uyku. Uykuya dalmada zorluk, sık sık uyanma gibi durumlar uyku problemleri olarak adlandırılıyor ve uyku kalitesini etkiliyor. Haliyle gün içerisindeki aktiviteleriniz ve duygu durumunuz da etkileniyor. Uyku problemi çekenlerin rahatlıkla kullanabileceği doğal yöntemleri yazımızda bulabilirsiniz.

Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...

İçindekiler

  • UYKU KALİTESİ NEDİR?
  • KALİTELİ UYKUNUN SIRRI MELATONİN
  • UYUDUĞUNUZ ODADA IŞIĞA YER YOK
  • UYKU ÖNCESİ 3 SAAT
  • ODA SICAKLIĞI
  • UYKUYA YARDIMCI BİTKİLER

Uyku problemlerinin önemsenmediği durumlarda psikolojik ve bedensel birçok sorunla karşılaşmanız olası. Altında yatan nedenlerin anlaşılması uyku problemlerinin çözümü için en doğru yöntem olmakla birlikte herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde uykusuzluk çekenler için doğal çözümler her zaman etkili bir sonuç ortaya koymaktadır. Sizin için bu yöntemleri derledik.

UYKU KALİTESİ NEDİR?

Uyku vücudun ve beynin kendini yenilemesi için ihtiyaç duyulan bir eylemdir. Uykuyu gece sokakları süpüren bir temizlik erbabı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü beynimiz ve vücudumuz için yaptığı işlev de tam olarak bu. Yeni güne en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için kaliteli bir uyku uyumamız gerekiyor. Yetişkin bir insanın ihtiyaç duyduğu uyku süresi 6-8 saat olmakla birlikte uyku kalitesinin olmadığı durumlarda bu süreden daha uzun bir uyku uyunsa bile dinlenmiş olarak uyanma mümkün olmaz.

KALİTELİ UYKUNUN SIRRI MELATONİN

Vücudumuzun kendi içerisinde belirli bir döngüsü bulunuyor ve bu döngü sirkadiyen ritim olarak adlandırılıyor. Uyuyup uyanmamız da bu sirkadiyen ritimle bağlantılı. Sirkadiyen ritmin düzenlenmesi melatonin tarafından kontrol ediliyor. Melatonin yalnızca karanlıkta salgılanan bir hormon. Ve en etkin şekilde 23:00 ile 5:00 saatleri arasında salgılanıyor. Bu saat aralığını karanlık ortamda geçirirseniz sirkadiyen ritminiz düzenleneceğinden uyku problemleriniz ortadan kalkmaya başlayacaktır. Ayrıca içerisinde melatonin bulunan yiyecekleri tüketerek mevcut melatonin seviyenizi artırabilirsiniz. Anason ve papatya çayı, vişne, badem, fındık ve ceviz gibi yiyecekleri tüketebilirsiniz.

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UYUDUĞUNUZ ODADA IŞIĞA YER YOK

Uyku döneminde yapay ve özellikle mavi ışığa maruz kalmak melatonin salgılanmasını azaltacağından yatağınızda telefonla oynamaktan kaçının.

UYKU ÖNCESİ 3 SAAT

Yemek yemeyi ve içecek tüketmeyi yatmadan 3 saat önce kesin. Sıvı tüketimi tuvaletinizin gelmesine neden olabileceğinden uykunuz bölünebilir. Bu da uyku kalitenizi etkileyebilir. Ayrıca özellikle ağır ve şekerli yiyecekler tüketmek midenizi zorlayacağından uykunuzun kaçması oldukça muhtemeldir. Ve maalesef bu yiyeceklere meyve de dahil.

ODA SICAKLIĞI

Oda sıcaklığınız ne çok serin ne de çok sıcak olmamalıdır. 18-21°C oda sıcaklığı idealdir.

UYKUYA YARDIMCI BİTKİLER

Lavanta, ıhlamur, melisa, anason ve papatyanın rahatlatıcı etkileri biliniyor. Yattığınız odada lavanta kesesi bulundurmak ya da yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmak rahatlamanızı sağlayabilir. Ayrıca uykudan 3 saat önce rahatlatıcı çaylardan içerek de kendinizi uykuya hazırlayabilirsiniz. Ancak uyarmakta fayda var, bitki çaylarını uzun süre kullanmak zararlı olabileceği gibi herhangi bir sağlık probleminiz varsa dikkatli olmanız ve doktorunuza danışmanız gerekiyor.

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