Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...

Uyku problemlerinin önemsenmediği durumlarda psikolojik ve bedensel birçok sorunla karşılaşmanız olası. Altında yatan nedenlerin anlaşılması uyku problemlerinin çözümü için en doğru yöntem olmakla birlikte herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde uykusuzluk çekenler için doğal çözümler her zaman etkili bir sonuç ortaya koymaktadır. Sizin için bu yöntemleri derledik.

UYKU KALİTESİ NEDİR?

Uyku vücudun ve beynin kendini yenilemesi için ihtiyaç duyulan bir eylemdir. Uykuyu gece sokakları süpüren bir temizlik erbabı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü beynimiz ve vücudumuz için yaptığı işlev de tam olarak bu. Yeni güne en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için kaliteli bir uyku uyumamız gerekiyor. Yetişkin bir insanın ihtiyaç duyduğu uyku süresi 6-8 saat olmakla birlikte uyku kalitesinin olmadığı durumlarda bu süreden daha uzun bir uyku uyunsa bile dinlenmiş olarak uyanma mümkün olmaz.

KALİTELİ UYKUNUN SIRRI MELATONİN

Vücudumuzun kendi içerisinde belirli bir döngüsü bulunuyor ve bu döngü sirkadiyen ritim olarak adlandırılıyor. Uyuyup uyanmamız da bu sirkadiyen ritimle bağlantılı. Sirkadiyen ritmin düzenlenmesi melatonin tarafından kontrol ediliyor. Melatonin yalnızca karanlıkta salgılanan bir hormon. Ve en etkin şekilde 23:00 ile 5:00 saatleri arasında salgılanıyor. Bu saat aralığını karanlık ortamda geçirirseniz sirkadiyen ritminiz düzenleneceğinden uyku problemleriniz ortadan kalkmaya başlayacaktır. Ayrıca içerisinde melatonin bulunan yiyecekleri tüketerek mevcut melatonin seviyenizi artırabilirsiniz. Anason ve papatya çayı, vişne, badem, fındık ve ceviz gibi yiyecekleri tüketebilirsiniz.