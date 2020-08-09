Eğer kullandığınız makyaj bazının türü cilt tipinize uygun değilse...

Tıpkı cilt tiplerimiz gibi, makyaj tarzımız da değişkenlik gösterir. Kimimiz yoğun ve gösterişli bir görünümden hoşlanır, kimimiz sadelikten vazgeçmez. Şu bir gerçek ki, kusursuz uygulanmış bir cilt makyajı diğer tüm detayların çok daha uyumlu ve etkileyici görünmesini sağlar. Bu sebeple cilt tipine uygun bir makyaj bazı seçmek, makyajın kalitesini artıran en önemli adımdır. Cilt tipiyle uyumlu bir makyaj bazı, cildinizin ihtiyaçlarını karşılayarak pürüzsüz bir zemin hazırlar ve makyajın kalıcılığını artırır.
Yağlı ciltlerin en büyük sorunu, oluşan fazla sebumun gün içerisinde parlamaya yol açmasıdır. Bu durum makyajın kalıcılığını olumsuz etkileyerek hızla akmasına neden olur.
Yağlı ciltlere uygun makyaj bazı seçerken yağlanmayı kontrol altına alan ve gözenek görünümünü azaltan ürünlere yönelmek gerekir. Cildin sebum dengesini sağlayan makyaj bazları ile en yoğun gece makyajlarında bile uzun süren kalıcılık elde edebilirsiniz.
Kuru ciltlerin en büyük problemi nemsiz kalan bölgelerin pul pul kuruyup dökülmesidir.
Cildin nem dengesini sağlayan makyaj bazları, kuru ciltlerin kurtarıcısı olur. Cildin kuru bölümleri neme doyunca sağlıkla parlayacak ve makyajınızın geri kalan aşamaları için harika bir zemin oluşturacaktır.
Karma ciltlere uygun bir makyaj bazı seçmek ustalık ister. Cilt tipiniz karmadan yağlıya dönükse farklı, karmadan kuruya dönükse farklı ürünler kullanmanız gerekir. Burada amaç yağlanmaya müsait T bölgenizde sebum dengesini sağlamak ve kuru bölümleri nemlendirmektir.
Eğer iki farklı makyaj bazı satın almak istemiyorsanız kendinize şu soruyu sorun: Mat bir cilt görünümünden mi yoksa sağlıklı bir ışıltıdan mı hoşlanıyorsunuz? Verdiğiniz cevaba göre kuru veya yağlı ciltler için üretilmiş makyaj bazlarından size en uygun olanını seçebilirsiniz.
Artık cilt tipinizle uyumlu bir makyaj bazını nasıl seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, makyaj bazını makyaja başlamadan 10 dakika önce uygulayın. Böylece bazın cildinizle bütünleşmesini sağlayarak çok daha güzel bir görünüm elde edersiniz.
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