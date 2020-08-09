Eğer kullandığınız makyaj bazının türü cilt tipinize uygun değilse...

Tıpkı cilt tiplerimiz gibi, makyaj tarzımız da değişkenlik gösterir. Kimimiz yoğun ve gösterişli bir görünümden hoşlanır, kimimiz sadelikten vazgeçmez. Şu bir gerçek ki, kusursuz uygulanmış bir cilt makyajı diğer tüm detayların çok daha uyumlu ve etkileyici görünmesini sağlar. Bu sebeple cilt tipine uygun bir makyaj bazı seçmek, makyajın kalitesini artıran en önemli adımdır. Cilt tipiyle uyumlu bir makyaj bazı, cildinizin ihtiyaçlarını karşılayarak pürüzsüz bir zemin hazırlar ve makyajın kalıcılığını artırır.

YAĞLI CİLTLER HANGİ MAKYAJ BAZINI SEÇMELİ?

Yağlı ciltlerin en büyük sorunu, oluşan fazla sebumun gün içerisinde parlamaya yol açmasıdır. Bu durum makyajın kalıcılığını olumsuz etkileyerek hızla akmasına neden olur.

Yağlı ciltlere uygun makyaj bazı seçerken yağlanmayı kontrol altına alan ve gözenek görünümünü azaltan ürünlere yönelmek gerekir. Cildin sebum dengesini sağlayan makyaj bazları ile en yoğun gece makyajlarında bile uzun süren kalıcılık elde edebilirsiniz.

Fakat dikkat, makyaj bazınızı satın almadan önce içeriğinde gözenekleri tıkayan maddelerin olmadığından emin olun. Bunun için ambalaj üzerinde “komedojenik değildir” ibaresini arayabilirsiniz.

KURU CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI NASIL SEÇİLİR?

Kuru ciltlerin en büyük problemi nemsiz kalan bölgelerin pul pul kuruyup dökülmesidir.