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  4. 'Eğer o olmadan yola çıkılırsa...' 150 bin TL'ye mal olabilir! Bayram tatiline çıkacakları uzmanı uyardı

'Eğer o olmadan yola çıkılırsa...' 150 bin TL'ye mal olabilir! Bayram tatiline çıkacakları uzmanı uyardı

05.04.2024 13:31
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uzun yola araçlarıyla çıkacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan oto bakım ustası Hasan Balta, “Araçta motor suyu olmadan yola çıkılırsa 150 bin TL’lik masraf kapıda olur” dedi.

'Eğer o olmadan yola çıkılırsa...' 150 bin TL'ye mal olabilir! Bayram tatiline çıkacakları uzmanı uyardı

Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişi araçlarıyla trafiğe çıkarken, uzmanlar sürücülere tatilinin kabusa dönmemesi için ‘bakım’ uyarısında bulundu.

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Aracın rutin bakımlarının yanı sıra 4 tekerlek balatasının kontrolü ve lastik değiştirdikten sonra rot balans ayarının yapılması gerektiğini söyleyen oto bakım ustası Hasan Balta, uzun yol için güvenli sürüşün önemine vurgu yaptı.

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"150 BİN TL'LİK AĞIR BİR MASRAF ORTAYA ÇIKABİLİR"

Balta, “9 günlük bayram tatilinde uzun yola çıkacak olan vatandaşlar araç bakımlarını muhakkak yaptırmalıdır. Bunun yanında lastik havaları veya değişimini de ihmal etmemeleri gerek. Lastik değişimi yapıldığı takdirde de rot balans ayarlarını da ihmal etmemeleri lazım. Araç bakımı arasında; yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, antifrizin kontrolü, 4 tekerleğin balatasını kontrol etmeleri gerek. Araçta yağ eksikse yolda kalınabilir. En önemlisi ise motor suyu. Motor suyu olmadığı takdirde araç hararet yapar. Hararet yapıldığı takdirde de motor arızalanır. Bu da yaklaşık 150 bin TL’lik ağır bir masraf ortaya çıkarır” dedi. (İHA)

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e762cabf-97ca-4232-8d4f-9439f1361a7dBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı bayram tatili
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