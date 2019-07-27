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Ege’ye devasa tema park geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nin en büyük tema parkı Fethiye’de kurulacak.Türkiye ve Avrupa’da başta turizm sektörü olmak üzere önemli yatırımları bulunan Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, bölgenin en büyük Water World Tema Park’ını kuracaklarını açıkladı.Torunoğulları, Fethiye’de kuracakları tema park hakkında bilgi verdi.“Önümüzdeki yıl açılacak”2020 yılında açılması planlanan tema parkın içerisinde 2 tane küçük otelin ve etrafında yüzlerce villanın olacağını ifade eden Torunoğulları, kuracakları tema parkı büyük bir kasabaya benzetti.

Ege’ye devasa tema park geliyor

Ege Bölgesi’nin en büyük tema parkı Fethiye’de kurulacak.

Türkiye ve Avrupa’da başta turizm sektörü olmak üzere önemli yatırımları bulunan Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, bölgenin en büyük Water World Tema Park’ını kuracaklarını açıkladı.

Torunoğulları, Fethiye’de kuracakları tema park hakkında bilgi verdi.

“Önümüzdeki yıl açılacak”
2020 yılında açılması planlanan tema parkın içerisinde 2 tane küçük otelin ve etrafında yüzlerce villanın olacağını ifade eden Torunoğulları, kuracakları tema parkı büyük bir kasabaya benzetti. Torunoğulları, herkesin ziyaret edebileceği tema parkın en büyük özelliğini ise bölgede tek olmasına dayandırdı.

“Yabancı ortaklar sıcak bakıyor”
Tema parkın içerisinde kanalların, suların, dağların ve tepelerin olduğunu ifade eden Torunoğulları, yabancı ortakların bu projeye sıcak baktığını söyledi. Bunun başlangıç olduğunu vurgulayan Torunoğulları, ileride bu projeyi Türkiye çapında yaygınlaştırmayı planladıklarını dile getirdi.

"Kriz turizm ile aşılacak"
Krize rağmen yurt içinde ve yurt dışında yoğun işler yaptıklarını söyleyen Torunoğulları, "Türkiye’den yurt dışına yatırım giderken, biz yabancı ortaklarımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Turizm Türkiye’de önemli bir gelirdir. Hedef koyarak misafir sayımızı 80 milyona çıkartmak lazım. Sadece sayıyla değil aynı zamanda markalaşması da lazım otellerimizin. Alt yapısı buna uygun ve personel kalitesi gittikçe daha iyi oluyor. Geriye yalnızca tanıtım kalıyor. Avrupa’daki gurbetçiyi unutmayalım.

3’üncü sıradaki büyük turist gücü Avrupalı Türkler. Avrupalı misafir 670 euro döviz bırakırken, Avrupalı Türk misafir bin 200 euro civarında döviz bırakıyor. Kültürümüze göre aile ziyareti ve hediye haricinde. Avrupa’daki gençler başka ülkelere gidiyor, bunun üzerine çalışma yapmak lazım. Daha fazla misafiri Türkiye’ye çekmek için yabancı ortaklarımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ege’ye devasa tema park geliyor

Ege’ye devasa tema park geliyor

Ege’ye devasa tema park geliyor

Ege’ye devasa tema park geliyor

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