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Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor

Isparta'nın Gelendost ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü'ne giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış (51) ailesiyle ilçenin Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisinden kayıkla göle açıldı.

Bir süre sonra serinlemek için göle giren Satılmış'tan haber alamayan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Satılmış'ın ailesi ve yakınları bekleyişlerini sürdürüyor.

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arama kurtarma Eğirdir Gölü gelendost ısparta

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