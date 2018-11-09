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"Eğitim sisteminin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sisteminin gelişmesi, ilerlemesi, yavrularımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, doğmamış olan çocuklarımız için bir altyapı hazırlanması için biz elimizden geleni yapıyoruz"

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sisteminin gelişmesi, ilerlemesi, yavrularımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, doğmamış olan çocuklarımız için bir altyapı hazırlanması için biz elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Selçuk, Mehmet İlgü İlkokulunun açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri halkının hayırseverliğinden bahsetti.

"Gerçekten şehrinizle ne kadar övünseniz azdır." diyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerini dolaşıyoruz. Kayseri kadar hayırseverlerinin güçlü olduğu, eğitime önem veren şehir inanın çok az. Onun için bu şehrin kıymetini çok çok iyi bilmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sisteminin gelişmesi, ilerlemesi, yavrularımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, doğmamış olan çocuklarımız için bir altyapı hazırlanması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi asıl emeği veren mutfaktaki öğretmenlerimiz, müdürlerimizdir, onlara teşekkür borçluyuz. Bugün kimin günü? Bugün İlgü ailesinin günü, bugün asıl onları konuşmak lazım çünkü İlgü ailesi gibi birçok hayırsever bu binaları dikerek aslında Türkiye'nin geleceğini dikiyorlar, Türkiye'nin geleceğini imar ve inşa ediyorlar. Ben İlgü ailesine çok teşekkür ediyorum. Geçmişte yaptıkları hayırları Allah kabul etsin. Birçok zengin Türkiye'de o kadar çok parası olan insan varki ama hayır yapamıyorlar, Allah kısmet etmiyor, gönülleri zengin değil ama İlgü ailesinin gönlü zengin, onun için de bu kadar hayır yapıyorlar. Bana dediler ki 'Ankara'dan gelir de bu okulun açılışına katılır mısın?', seve seve katılırım, koşa koşa katılırım. Yeterki çocuklarımız için bu tür imkanlar, bu tür güzel mekanlar artsın, o zaman biz de daha mutlu olalım, mutlu bir şekilde çocuklarımızın gözüne bakabilelim. Bu binada emeği geçen, hayır işlerinde yönlendiren, yapan, yürüten herkese teşekkür ediyorum."

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Emrah Karayel, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından Bakan Selçuk, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile basına kapalı gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

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Kayseri Mehmet İlgü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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