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Eğitimde yarın "tatil zili" çalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne almanın mutluluğunu yaşayacak - Yarıyıl tatiliyle birlikte 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karnelerini almanın mutluluğunu yaşayacak.

Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci, yarın karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

Yarıyıl tatiliyle birlikte 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

- Sınavlar

Yarıyıl tatilinin ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav maratonu da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak.

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