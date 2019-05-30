Eğlence mekanında dövülen kadın çalışan konuştu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta eğlence mekanında mülk sahibi tarafından darp edilen bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl, o akşam neler yaşadığını anlattı.

Bilet satış bölümünde çalışan darp edilen Gaye Akıl o akşam yaşadıklarını anlattı. Akıl, "19 Nisan gecesi Beşiktaş'taki eğlence merkezimizde yabancı bir grubu ağırlamak üzere bilet gişesinde bir arkadaşımla beraber çalışmaktaydım. Bilet gişesinde yoğunluk olmadığı için arkadaşımla konser üzerine sohbet ederken bir anda mekanın mülk sahibi Şahin Şeker geldi ve arkadaşıma ayağa kalkmasını söyledi. Arkadaşım ayağı kalktı. Ne olduğunu anlayamadan bir tane tokat attı. Sonra bir anda bana hışımla dönerek masaya vurdu ve 'ayağa kalkacaksın' dedi. Ki zaten ben o anda korkudan ayağı kalkmıştım. Sakin olmasını, geldiğini görmediğimi söylerken bir anda tokat atmaya başladı bana. Sürekli sakin olması için özür diledim. Geldiğinizi görmedim dememe rağmen art arda tokat atmaya başladı." dedi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM AYAKLARINI KIRARIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Akıl şöyle devam etti:

"Bir an önce oradan çıkmak zorunda hissettim kendimi. Dışarı çıkmak üzere kapıya doğru yöneldim. O anda arkamdan bağırmaya başladı. 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüm. Ayaklarını kırarım.' diyerek hakaretler, tehditler, küfürler etmeye başladı. Gayri ihtiyari, döndüm baktım ben de. Nasıl yaptı bilmiyorum, bir an

a saçıma yapıştı arkamdan. Kafamı sallayıp duvara, cama vurdu. Baya sarstı beni itekledi, tekme attı. Yanımdaki arkadaşım beni korumaya çalışırken ona yine hamleler yapmaya başladı. Diğer bir arkadaşım ona sarılarak beni onun elinden kurtarmaya çalıştı. Ama yapamadık nasıl bir kuvvet vardı o anda bilemiyorum. O arada tam oğlu kapıdan içeri girdi saçımdan sürüklerken beni. Göz göze geldik ama hiçbir şey yapmadı. Sadece baktı. Kendi elemanı olan otopark görevlisi de hiç müdahale etmedi. Sonra kapıyı açtı ve beni iterek dışarı attı. O arada markamızın sahibi, işletmeci, patronum geldi duyar duymaz. Ne olduğunu anlayamadı bir anda. Marka sahibi 'Şu anda burada işimiz bitmiştir. Toplanın arkadaşlar gidiyoruz.' dedi ve biz birlikte oradan dışarı çıktık."