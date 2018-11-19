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Eğlence mekanında şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 04:50 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.  Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokak'ta bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında Ürdün uyruklu olduğu belirlenen bir erkeğe ait  ceset bulundu.

Eğlence mekanında şüpheli ölüm

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokak'ta bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında Ürdün uyruklu olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, saat 02.00 sıralarında çalışanlardan birinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı. Mekan çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VÜCUDUNDA KESİCİ YADA DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede eğlence mekanının ikinci katında bulunan tuvalette bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kesici yada delici alet izine rastlanmadı.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE İZLENDİ
Eğlence mekanının içerisinde bulunan güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından saniye saniye incelendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Polis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Taksim İlk Yardım Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayın cinayet olup olmadığının ortaya çıkarılması için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Eğlence mekanında şüpheli ölümEğlence mekanında şüpheli ölümEğlence mekanında şüpheli ölümEğlence mekanında şüpheli ölüm

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