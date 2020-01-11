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  4. Eğlence mekanının önünde 2 kişiyi vurdu, 'korkutmak içindi' dedi

Eğlence mekanının önünde 2 kişiyi vurdu, 'korkutmak içindi' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Bursa'da Önder Yılmaz (46), eğlence mekanının önüne park etmeye çalıştığı otomobilini, arkadaki otomobile sürtmesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. İfadesinde "Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp ateş ettim" diyen Yılmaz, tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına giden Önder Yılmaz (46), alkol aldıktan sonra arkadaşının otomobiliyle Mesken'deki çorbacıya gitti. Burada çorba içen Yılmaz, mekanın çalışanlarına 4 çorba alıp, geri döndü. Eğlence mekanının önüne otomobili park etmeye çalışan Yılmaz, iddiaya göre aracı arkasındaki otomobile sürttü. Bir süre sonra zarar gören aracın sahipleri Turgut Duman (56) ve Ramazan Zeybek (46) yanına geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, kendisine küfreden 2 kişiye tabancasıyla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Duman ve Zeybek kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'BANA ZARAR VERMELERİNDEN KORKTUM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Önder Yılmaz ifadesinde, 2 yaralıyı tanımadığını belirterek, "Aracımı park ederken arkada bulunan araçta hafif sıyrık oluştu. Hasarı gidereceğimi söyledim. Bana küfrettiler. Eğlence mekanının önünde 20 kişilik bir grup vardı. Tartıştığım kişiler sürekli ellerini bellerine atıyorlardı. Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Beni yaralamak için üzerime gelince, korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp ateş ettim. İki kişi de üçgen vaziyette karşımda duruyordu. Pavyonun önünde bulunanların bana zarar vereceğinden korkuyordum" dedi.

Sanık avukatı Tuncay İçlim, müvekkilinin bir gözünün yüzde 70 oranında görme bozukluğu bulunduğunu, sağa sola ateş ettiğini söyleyerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Önder Yılmaz, nöbetçi mahkemece 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ayrıca, olay an ben çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

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