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Eğlencede dehşet! Parmakları koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de asker uğurlama töreninde elindeki havai fişek patlayan 24 yaşındaki Gökhan Yallı'nın 3 parmağı koptu.

Eğlencede dehşet! Parmakları koptu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi Karahan Sokak'ta meydana geldi. Asker uğurlama törenine katılan Gökhan Yallı, havai fişek atmak istedi.

Ancak, Yallı'nın sol elinde tuttuğu havai fişek bir anda patladı. Havai fişeğin patlaması sonucu, Yallı'nın baş ve işaret parmakları dışındaki 3 parmağı koptu. Olayda, Gökhan Yallı'nın yanında bulunan arkadaşı da hafif yaralandı.

Yallı ve arkadaşı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yallı, kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Adana'ya sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri asker uğurlama

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