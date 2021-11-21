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Eğlenen arkadaş grubuna silahlı saldırı: 1 ölü

21.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, eğlenmek için bir evde bir araya gelen arkadaş grubundan Ahmet Soyubol, apartman çıkışında taksiden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Mermilerin isabet ettiği 24 yaşındaki genci öldürenlerin bulunması için polis, çalışma başlattı.

Eğlenen arkadaş grubuna silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, saat 04.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı. Bir taksiden tabancayla ateş açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol’a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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İzmir
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