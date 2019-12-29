HABER
  4. EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama:

EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 20:34 | Son Güncelleme

"Bakanlık makamının tasarruflarıyla gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2 yıl önce bir polis okulunda çekilen ancak sosyal medyada yeni bir olay gibi sunulan görüntülerle ilgili idari tedbirlerin alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu videonun ilk kez 24 Mart 2017'de sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

Polis okulunda iki yıl önce çekilen videonun bugün sosyal medyada yeni bir olay gibi paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık makamının tasarruflarıyla gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: ‘Babanı öldürdüm polisi ara’Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: ‘Babanı öldürdüm polisi ara’
Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandıEkmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Video

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.