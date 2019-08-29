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Egzama bitkisel tedaviyle tarihe karıştı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Birçok vatandaşın muzdarip olduğu egzama hastalığına şifalı otlarla çare bulundu.

Egzama bitkisel tedaviyle tarihe karıştı

Hayatı kabusa çeviren egzama rahatsızlığına aktarlar çare buldu. Yaptıkları bitkisel egzama ilacıyla ilgili konuşan Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Bize gelen hastalar içerisinde en çok egzama hastaları var. Vatandaşların yüzde ellisinde egzama rahatsızlığı var. Egzama vücutta oluşan alerjik bir reaksiyon, stres anında vücudun bağışıklık sistemi düştüğü için bu kuvvetli bir virüs hemen gün yüzüne çıkıyor, vücutta alerji olarak başlıyor.

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Dirseklerde, parmak aralarında, ayarlarda, minik minik su topluyor. Bazılarında susuz da olabiliyor. Bu rahatsızlık inanılmaz bir kaşıntı yapıyor. Bu hastalık ilerleyen aşamalarda yarık haline geliyor. Bize elleri sarılı hastalar bile geldi. Bu hastalık fazla protein almadan da meydana geliyor. Özellikle sporcularda çok ortaya çıkıyor. Bir de bu hastalık başladıktan sonra bunu azdıran yiyecekler vardır. Domates, çilek, turşu, kızartma ve baharat gibi. Ne yazık ki vatandaşlar bu hastalığın tıpta çok fazla çaresini bulamıyorlar. Doktorlar krem veriyor. Bu hastalık kremlere hemen bağışıklık kazanıyor. Kremleri değiştiriyorlar, başkasını veriyorlar, yine bağışıklık kazanıyor. En son kortizona kadar gidiyor ama kortizon da çare değil. İnsanlar bu durumdan inanılmaz muzdarip. Bir de insanın psikolojisini bozan bir rahatsızlık" dedi.

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BU ZAMANA KADAR BİZE GELEN 150 HASTAYI TEDAVİ ETTİK

Egzamayı hazırladıkları bir karışımla iyi ettiklerini ifade eden Özdemir, "Bu hastalığın çaresi var, bizim ozon ürünüyle geliştirdiğimiz bir jelimiz var. Bunu kendimiz üretiyoruz. Bu hastalık bu ilaca karşı hiçbir şekilde bağışıklık kazanamıyor. Sürdüğümüz yerde çok hızlı hücre yenilemesi yapıyor. Buna bağışıklık kazanamadığı için sonuçlar mükemmel oluyor. Kesin sonuç diyebileceğimiz sonuçlar var. Bu şekilde 150 hastayı tedavi ettik. Bu ilacı tek başına vermiyoruz, bunun yanında takviyeler almanız gerekiyor. Biz 6 yıldır egzama hastalığı çeken hastayı 45 günde iyileştiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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egzama egzama bitkisel tedavi

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