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Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

En sık rastlanan cilt hastalıklarından biri olan egzama, kronik bir sağlık sorunu olduğu için dönem dönem artıp azalsa da çoğu zaman varlığını sürdürüyor ve yaşam kalitemizi doğrudan etkileyebiliyor. Egzamanın tamamen iyileşmesi oldukça nadir rastlanan bir durum ancak bazı doğal içerikler bu zorlayıcı cilt hastalığının hafifletilmesinde önemli ölçüde fayda sağlamayı başarıyor.

Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Genetik yatkınlık, zayıf bağışıklık sistemi, yoğun stres, depresyon ya da çeşitli kimyasallara karşı aşırı hassasiyet gibi birbirinden farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen egzama, bu hastalığa özel şampuan ya da krem gibi içeriklerle tedavi edilmeye çalışılsa da neredeyse hiçbir zaman tam olarak iyileşmeyebiliyor. Ancak sık sık kullanabileceğiniz doğal ve zararsız malzemelerle bu hastalığı yüksek düzeyde hafifletebilir, böylece hayatınıza çok daha sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.

ALOE VERA EGZAMA RAHATSIZLIĞINA DA İYİ GELİYOR

Son yılların belki de en popüler doğal cilt bakım malzemesi olan aloe veraya sabundan şampuana, nemlendiriciden maskeye yüzlerce farklı üründe rastlamak mümkün. Cilt üzerinde yatıştırıcı, iyileştirici ve onarıcı bir etkiye sahip olan bu bitkinin jelini egzama için de kullanabilirsiniz. Bunun için tamamen doğal aloe vera jelini haftada en az iki kez olacak şekilde egzamalı bölgelere uygulayabilir, kuruduktan sonra nazikçe temizleyebilirsiniz.

EGZAMALARINIZ İÇİN SALATALIĞIN YATIŞTIRICI ETKİSİNDEN FAYDALANIN

Yüksek oranda su, çeşitli vitamin ve mineraller içeren salatalık, tıpkı aloe verada olduğu gibi cildin renk tonunu eşitleme, cildi yatıştırma ve pürüzsüzleştirme gibi konularda oldukça etkili bir bitki olarak biliniyor. Salatalığın iltihabı önleyen etkisinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için buz dolu bir kaba salatalık dilimlerini yerleştirin ve yaklaşık bir saat bekleyin. Son olarak soğumuş dilimleri egzamalı bölgelerinize uygulayın.

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PAPATYANIN YUMUŞATAN ETKİSİYLE EGZAMALI CİLDİNİZİ RAHATLATIN

Egzamalı bölgelerin görüntüsü dışında oluşturduğu kuruluk, kaşıntı ve acı hissi de özellikle dönem dönem büyük bir probleme dönüşebiliyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilt üzerinde yumuşatıcı ve rahatlatıcı bir etki yaratan papatyayı egzamalı cildinizin üzerine uygulayıp kuruluk, kaşıntı ve acı hissini hafifletebilirsiniz. Bunun için bir çorba kaşığı papatyayı, bir su bardağı suda kaynatıp yaklaşık 15 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Ardından bu suyu süzerek temiz bir bez yardımıyla egzamalı bölgelerinize uygulayın.

CİLT ÜZERİNDEKİ İLTİHABI ÖNLEMEK İÇİN ZERDEÇAL KULLANIN

Cilt güzelliği ve cilt sağlığı gibi alanlarda pek kullanılmayan zerdeçal, aslında İltihap ve mikrop önleyici özelliği sayesinde başta egzama gibi deri hastalıkları olmak üzere pek çok konuda etkili çözümler sunmayı başarıyor. Zerdeçalı egzamalı bölgelere uygulamak içinse öncelikle macun kıvamına gelene kadar sütle karıştırmanız gerekiyor. Bu işlem için yarım çay kaşığı zerdeçal yeterli. Ardından bu macunu egzamalı bölgelerinize uygulayabilirsiniz.

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