Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Genetik yatkınlık, zayıf bağışıklık sistemi, yoğun stres, depresyon ya da çeşitli kimyasallara karşı aşırı hassasiyet gibi birbirinden farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen egzama, bu hastalığa özel şampuan ya da krem gibi içeriklerle tedavi edilmeye çalışılsa da neredeyse hiçbir zaman tam olarak iyileşmeyebiliyor. Ancak sık sık kullanabileceğiniz doğal ve zararsız malzemelerle bu hastalığı yüksek düzeyde hafifletebilir, böylece hayatınıza çok daha sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.

ALOE VERA EGZAMA RAHATSIZLIĞINA DA İYİ GELİYOR

Son yılların belki de en popüler doğal cilt bakım malzemesi olan aloe veraya sabundan şampuana, nemlendiriciden maskeye yüzlerce farklı üründe rastlamak mümkün. Cilt üzerinde yatıştırıcı, iyileştirici ve onarıcı bir etkiye sahip olan bu bitkinin jelini egzama için de kullanabilirsiniz. Bunun için tamamen doğal aloe vera jelini haftada en az iki kez olacak şekilde egzamalı bölgelere uygulayabilir, kuruduktan sonra nazikçe temizleyebilirsiniz.

EGZAMALARINIZ İÇİN SALATALIĞIN YATIŞTIRICI ETKİSİNDEN FAYDALANIN

Yüksek oranda su, çeşitli vitamin ve mineraller içeren salatalık, tıpkı aloe verada olduğu gibi cildin renk tonunu eşitleme, cildi yatıştırma ve pürüzsüzleştirme gibi konularda oldukça etkili bir bitki olarak biliniyor. Salatalığın iltihabı önleyen etkisinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için buz dolu bir kaba salatalık dilimlerini yerleştirin ve yaklaşık bir saat bekleyin. Son olarak soğumuş dilimleri egzamalı bölgelerinize uygulayın.