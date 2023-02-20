Egzamaya ne iyi gelir? Egzamaya iyi gelen doğal yöntemler nedir?

Atopik dermatit olarak da bilinen egzama, kronik bir cilt hastalığıdır. Cilt yüzeyinde kızarıklığa, pullanmaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olabilir. Bilinenin aksine egzama bulaşıcı değildir. Genetik yatkınlıkla oluşma ihtimali daha yüksektir. Ayrıca bağışıklık sisteminin zayıf olması, hassas cilt, karaciğer hastalıkları gibi pek çok faktör de egzamaya neden olabilir.

Egzamaya ne iyi gelir?

"Egzama nasıl geçer?" sorusu pek çok hasta tarafından araştırılmaktadır. Bu soruya yanıt verebilmek için öncelikle egzamanın nedenini bulmak gerekir. Egzamanın nedenine göre bir tedavi yöntemi sunulabilir. Egzamaya neden olan faktörü ortadan kaldırmak bu hastalığı geçirmek için en mantıklı yollardan biridir. Ayrıca çeşitli bitkisel karışımlar egzamalı bölgeye uygulanarak bu hastalığın etkileri ortadan kaldırılabilir. Aynı zamanda egzamaya iyi gelen şeylerden bir diğeri de cildi sürekli nemli tutmaktır. Bunun için Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi doğal yağlar kullanılabilir. Elleri sık sık yıkamanın ve yıkadıktan sonra mutlaka kurulamanın da egzamaya iyi geldiği bilinmektedir.

Egzama nasıl geçer?

Egzama hastaları, bu hastalık nedeniyle gün içinde işlerini yapmakta zorluk çekebilir. Özellikle görüntü açısından da rahatsız edici olabilen egzama, sürekli kaşıntı hissiyle de rahatsız edebilir. Egzama kesin çözüm için mutlaka bir doktora danışmakta fayda vardır. Bu sayede egzamanın kesin teşhisi konulabilir ve ne çeşit olduğu belirlenebilir. Buna yönelik olarak da bir tedavi önerilir. "Yüzde egzamaya ne iyi gelir?" gibi soruların yanıtı için bu alanda uzman bir hekime başvurarak etkili çözüm alınabilir. Doktorun önerdiği kremler, daha hızlı şekilde egzamanın geçmesini sağlayabilir. Aynı zamanda doktor, hastanın hassasiyetlerine uygun olarak krem tavsiye edeceği için güvenilir bir tedavi almak da mümkündür. Özellikle de yüzde ve kafa derisindeki egzama için doğal yöntemlere ya da diğer tedavi uygulamalarına başvurmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekir. Kişiye uygun olmayan ya da yanlış bir tedavi yönteminin kullanılması cildin yanmasına ve tahriş olmasına neden olabilir.

Egzama için doğal yöntemler nelerdir?

Egzama için bitkisel tedavi sayesinde bu hastalığın neden olduğu kötü görüntü ve rahatsız edici kaşıntı hissi yok edilebilir. Egzamayı geçirmek için kullanabilecek bitkisel kaynaklar:

Egzamaya doğal çözüm olarak saf zeytinyağı tercih edilebilir. Yumuşatıcı etkiye sahip saf zeytinyağı, egzamalı bölgenin kaşıntısını alabilir. Aynı zamanda nemlendirici özelliğe de sahiptir. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa cilde saf zeytinyağı uygulamak egzamaya iyi gelir. Ayrıca çok fazla zeytinyağı sürmemek gerekir çünkü bunun bir yararı olmaz. Yani daha fazla sürmek daha çabuk iyileşeceği anlamına gelmez. Vücudun emeceği miktarda zeytinyağı sürmek yeterlidir.

Hindistan cevizi yağı laurik ait bakımından zengindir. Bu da egzamaya iyi gelen doğal bir ilaçtır. Kaşıntıyı ve enfeksiyon riskini azalttığı gibi nemlendirici özelliği de bulunur. Bu sayede egzamalı bölgedeki kaşıntıyı alabilir ve kötü görünümü ortadan kaldırabilir.

Kantaron yağı sayısız faydaya sahiptir. Egzamaya iyi gelmesiyle de öne çıkar. Çünkü enfeksiyonlara, mantara ve bakterilere karşı savaşır. Bu sayede de cilt üzerinde meydana gelen egzamadan dolayı oluşan kızarıklığı, pullu görüntüyü ve kaşıntıyı alabilir.

Egzamayı önlemek için ne yapılabilir?

Egzamadan korunmak ya da egzamanın yoğun olduğu dönemlerde acıyı ve kızarıklığı minimuma indirmek için bazı önlemler alınabilir. Bunlar sayesinde egzama nasıl çabuk geçer sorusuna daha net yanıt almak mümkündür. Egzama atakları yaşamamak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek oldukça önemlidir:

Elleri sık sık nemlendirmek gerekir.

Egzamalı bölge kaşınmamalı ve tahrişe karşı korunmalıdır.

Stresten uzak durulmalıdır.

Yaşam alanları sık sık havalandırılmalıdır.

Banyodan sonra bütün vücuda nemlendirici sürülmelidir.

Temizlik esnasında eldiven takılmalıdır.

Çok sıcak suyla banyo yapılmamalı; sert lif ve keseler kullanılmamalıdır.

Eller ılık suyla yıkanmalı ve kağıt havlu yardımıyla kurulanmalıdır.

Kışın yünlü kıyafetlerin içine içlik ya da penye giyilmeli; bu yünlü kıyafetlerin direkt cilde temas etmemesine özen gösterilmelidir.

Vücudun egzama ile başa çıkabilmesi için bağışıklığın güçlü olması gerekir.

Yeterince su içilmelidir.

Nötr sabunlar kullanılmalıdır.

Ortamın nem ve ısı oranı yeterli miktarda olmalıdır.

Gün aşırı banyo yapmaya özen gösterilmelidir. Banyo sıklığı mevsime göre ayarlanabilir.

El egzamasına ne iyi gelir diye merak edenler yukarıda sıralananlara dikkat edebilir. Bu sayede egzamaya karşı ellerini koruyabilir ve gün içinde işlerini rahatlıkla sürdürebilirler.

Sulu egzamaya ne iyi gelir?

Islak ya da sulu egzama ciltte gelişen ve içi sıvı dolu kabarcıklarla görülen, enfeksiyona bağlı bir egzama komplikasyonudur. Bu nedenle sulu egzamayı spesifik olarak egzama şeklinde nitelendirmek doğru değildir. Egzama döküntüsü olan açık bir yaraya ya da kabarcık içine bakteri ya da virüs girerse enfeksiyon kapabilir. Bu yüzden sulu egzama tedavisi için mutlaka doktora gidilmelidir.

Özellikle sulu egzamaya ne iyi gelir sorusu için mutlaka bir doktordan tavsiye almak gerekir. Çünkü egzamanın bir komplikasyonu olan bu hastalık, ciltte ciddi problemlere yol açabilir. Doktorun önerdiği bitkisel tedavilere başvurulabilir ya da yazdığı kortizonlu ya da yumuşatıcı kremler kullanılabilir. Ayrıca maserasyon oluşmaması için hafif dokulu kremler tercih etmekte fayda vardır. Sulu egzama için doktorun tavsiye edeceği ya da reçetelendireceği ilaçlar ve tedavi yöntemleri kullanılmaması gerekir.

Kuru egzamaya ne iyi gelir?

Kuru egzama ya da egzama ciltte oluşan kuru, pullu lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan bir cilt rahatsızlığıdır ve genellikle kroniktir. Egzamada ciltte kaşıntı, cildin kalınlaşması, cilt yüzeyinde açık yaralar/kesikler ya da kırmızı kabarık noktalar oluşabilir. Kuru egzamaya neden olan pek çok sebep vardır. Kuru egzamanın tedavisi için de egzamanın nedeninin bilinmesi gerekir.

Kuru egzama, sulu egzamadan farklı olarak ciltte tahrişten dolayı çok daha kızarık bir görünüme neden olur. Özellikle soğuktan, çeşitli kimyasal maddelerden tetiklenen kuru egzama, ciltte çok yoğun bir kaşıntı hissi yaratabilir. Kuru egzama için bitkisel tedaviye başvurmadan önce bir hekim önerisi almakta fayda vardır. Bu sayede daha hızlı ve doğru bir şekilde egzamayı tedavi etmek mümkündür.

Egzamaya iyi gelen bitkisel tedavi önerileri

Egzama sıklıkla kaşıntı yapan bir cilt hastalığıdır. Egzamadaki kaşıntı, kişinin günlük hayatını yaşamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle egzamadan muzdarip kişiler genellikle "Egzama kaşıntısına ne iyi gelir?" sorusunu araştırırlar. Egzamaya ne iyi gelir evde yapılabilecek bitkisel çözümler:

Salatalık: Salatalık çok fazla miktarda su içerir ve iltihap giderici özelliğe sahiptir. Yuvarlak olarak dilimlenen salatalıkları 1 saat buzlukta beklettikten sonra bu dilimleri egzamalı bölgeye uygulamak hastalığa iyi gelebilir.

Zerdeçal: Bakteri ve iltihap karşıtı özelliği ile öne çıkan zerdeçal, egzamaya iyi gelir. Yarım çay kaşığı suya az az süt eklenip macun kıvamına getirilir. Ardından bu macun egzama olan bölgeye sürülür.

Papatya: Kızarıklık, kabarıklık ve şişlik için papatya oldukça etkilidir. Papatyayı 1 bardak su içinde kaynatıp demlenmesi beklenir. Ardından suyu süzülür ve temiz bezle egzamalı bölgeye uygulanır. Egzama bitkisel tedavi ile çözülebilen bir hastalıktır ve papatya oldukça sık kullanılır.

Yulaf tozu: Kaşıntıyı ve acıyı alan yulaf tozu, egzama için tercih edilebilir. Ilık su doldurulan küvetin içine yulaf tozu eklenir. Bu suyun içinde 15-20 dakika kadar beklenir ve ardından temizlenir.

Bitkisel çözümler de doktor kontorlü ve yönlendirmesi olmadan uygulanmamalıdır. Eğer kişinin bilmediği bir alerji geçmişi ya da alerjisi varsa bitkisel tedavi yöntemleri alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Aloe vera egzamaya iyi gelir mi?

İltihapları önleme özelliğine sahip aloe vera, enfeksiyonlara da iyi gelir. Ayrıca aloe vera cildi yatıştırıcı ve nemlendirici özelliğe de sahiptir. Bu sayede hem egzama nedeniyle ciltte oluşan gerginlik yumuşatılabilir hem de kaşıntı geçirilebilir. Aloe vera içerisinde bulunan jeli, egzamanın olduğu bölgeye sürüp kuruması beklenebilir. Ardından su ile güzelce durulanabilir. Haftada 2 kez uygulandığında etkili sonuç verebilir.



