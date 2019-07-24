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"Egzersiz diyabet hastalarının yaşam kalitesi artırıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Diyabet hastalarında egzersizin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

İSTANBUL, (DHA)- Diyabet hastalarında egzersizin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin, özellikle kilo fazlalığı bulunan diyabetlilerde egzersiz ile kilo kaybının hem yaşam kalitesini artırdığını hem fiziksel zindelik sağladığını belirtti.

Egzersiz yaparak diyabet hastalarında yiyeceklerin parçalanması sonucu oluşan şekerin, kas dokuları tarafından kullanılmasını hızlandırarak kan şekerini düşürdüğünü söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin diyabette egzersizin önemi hakkında konuştu.

AÇ KARNINA EGZERSİZ KAN ŞEKERİNİZİ DÜŞÜREBİLİR

Dr. Fatih Keskin, egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu ifade etti. Dr. Keskin, “Çoğu diyabetli en faydalı egzersizin sabah aç karnına yapılan egzersiz olduğuna inanır. Ancak aç karnına yapılan egzersiz kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Bu sebeple diyabetlilerin aç karnına egzersiz yapmaları doğru değildir. Egzersiz için en uygun zaman, yemek yenildikten sonraki 1-2 saattir. Böylelikle, yiyeceklerle kana geçen şeker vücut tarafından kolaylıkla kullanılır ve kan şekeri düzeylerinin kontrolü sağlanır. Yemeklerden 3 saat sonra veya öğünlerden önce yapılan egzersizin hipoglisemi oluşturma riski vardır. Egzersiz planlı olarak en az haftada 3-4 kez yapılmalıdır. Ancak bu haftanın 3 günü üst üste egzersiz yapıp diğer günler egzersiz yapmamak anlamına gelmemelidir. En uygunu, egzersizin her gün, düzenli olarak yapılmasıdır. Eğer kilo probleminiz varsa ve kilo vermeyi hedefliyorsanız planlı olarak mutlaka her gün yapmalısın” diye konuştu.

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Dr. Fatih Keskin sözlerine şöyle davam etti:

"Egzersize başlarken uygun bir ayakkabı giyilmelidir. Eğer egzersize yeni başlanıyor ise mutlaka düşük şiddetten başlanmalı ve ekstra ağırlık kullanılmamalıdır. Kalp ile ilgili sorun var ise tek başına spor yapmaktan kaçınılmalıdır. Eğer ayaklarda duyu kaybı var ise düşük tempo koşu yapmaktan kaçınılmalı ve bu sporun yerine yürüme, bisiklete binme, yüzme tercih edilmelidir. Egzersiz kan şekerini düşürebileceği için eğer insülin ve kan şekeri düşüren ilaçlar alınıyorsa, egzersiz yaparken ve sonrasında da hipoglisemiye (soğuk terleme, baş ağrısı, kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı, yorgunluk) karşı dikkatli olunmalı. Spor yaparken hasta yanında mutlaka peynirli krakerler, meyve suyu veya şeker bulundurmalı. Eğer şeker çok yüksek olup insülin kullanılıyorsa, tip 1 diyabet var ise ve şeker ani iniş, çıkışlar gösteriyorsa, mutlaka egzersiz öncesi, egzersiz sırası ve sonrasında kan şekeri kontrol edilmeli arzulanan düzeye gelmeden egzersiz yapılmamalıdır. Yeni bir egzersize başlanacaksa, uzun süreli egzersiz yapılacaksa ya da egzersiz şiddeti artırılacaksa mutlaka 30 dakikada bir kan şekeri kontrol edilmelidir."

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