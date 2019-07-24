"Egzersiz diyabet hastalarının yaşam kalitesi artırıyor"

İSTANBUL, (DHA)- Diyabet hastalarında egzersizin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin, özellikle kilo fazlalığı bulunan diyabetlilerde egzersiz ile kilo kaybının hem yaşam kalitesini artırdığını hem fiziksel zindelik sağladığını belirtti.

Egzersiz yaparak diyabet hastalarında yiyeceklerin parçalanması sonucu oluşan şekerin, kas dokuları tarafından kullanılmasını hızlandırarak kan şekerini düşürdüğünü söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin diyabette egzersizin önemi hakkında konuştu.

AÇ KARNINA EGZERSİZ KAN ŞEKERİNİZİ DÜŞÜREBİLİR

Dr. Fatih Keskin, egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu ifade etti. Dr. Keskin, “Çoğu diyabetli en faydalı egzersizin sabah aç karnına yapılan egzersiz olduğuna inanır. Ancak aç karnına yapılan egzersiz kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Bu sebeple diyabetlilerin aç karnına egzersiz yapmaları doğru değildir. Egzersiz için en uygun zaman, yemek yenildikten sonraki 1-2 saattir. Böylelikle, yiyeceklerle kana geçen şeker vücut tarafından kolaylıkla kullanılır ve kan şekeri düzeylerinin kontrolü sağlanır. Yemeklerden 3 saat sonra veya öğünlerden önce yapılan egzersizin hipoglisemi oluşturma riski vardır. Egzersiz planlı olarak en az haftada 3-4 kez yapılmalıdır. Ancak bu haftanın 3 günü üst üste egzersiz yapıp diğer günler egzersiz yapmamak anlamına gelmemelidir. En uygunu, egzersizin her gün, düzenli olarak yapılmasıdır. Eğer kilo probleminiz varsa ve kilo vermeyi hedefliyorsanız planlı olarak mutlaka her gün yapmalısın” diye konuştu.