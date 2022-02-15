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Egzersizden sonra bunları tüketin!

15.02.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzersiz, kilo vermek, sağlığı korumak için önemli bir rol oynuyor. Egzersiz yapmayı rutin haline getirmek çok daha sağlıklı ve zinde olmanızı sağlıyor. Fakat sağlık için sadece egzersiz yeterli gelmiyor. Egzersiz ile birlikte düzgün beslenmek de gerekiyor. Bu sayede hem daha hızlı kilo verecek hem de daha sağlıklı olacaksınız.

Egzersizden sonra bunları tüketin!

Spor yapmanın bir sürü faydası bulunuyor. Egzersiz yaparak sağlıklı, ideal kiloda, stresten uzak bir yaşam yaşamak mümkün. Fakat bunların daha iyi etki etmesi için egzersiz yaptıktan sonra ve önce neler yenildiğine dikkat etmek gerekiyor. Beslenme düzeninizi daha sağlıklı hale getirerek yaptığınız spora katkı sağlayabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy egzersiz sonrası tüketilecek yiyecekler hakkında bilgi verdi.

SPORDAN SONRA 45 DAKİKA BESLENMEYİN

“Spor sonrası vücudun glikojen ve proteini yeniden oluşturma kabiliyeti artmaktadır. Bu nedenle, spor sonrası en kısa sürede; karbonhidrat ve protein içeren bir ana ya da ara öğün tüketmek faydalı olacaktır. Spordan sonra beslenmeyi 2 saat kadar ertelemenin; glikojen sentezini %50’ye kadar düşürebileceği düşünülmektedir. Spor sonrası beslenmeden en iyi verimi alabilmek için; önerilen ideal süre ilk 45 dakikadır. Spor öncesi tüketilen besinlerin etkisi spor sonrası da devam edebilmektedir. Bu nedenle, özellikle spor öncesi ara ya da ana öğün tüketilmemişse, spor sonrası beslenme en erken zamanda yapılmalıdır. Egzersiz sonrası yemeğinizin temel amacı, yeterli iyileşme için vücudunuza doğru besinleri sağlamak ve egzersizinizin faydalarını en üst düzeye çıkarmaktır. Kolay sindirilen yiyeceklerin seçilmesi daha hızlı besin emilimini teşvik edecektir.”

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SPOR SONRASINDA YENİLEBİLECEK YİYECEKLER

*Karbonhidratlar

*Tatlı patatesler

*Kırmızı et

*Kinoa

*Meyveler (ananas, çilek, muz, kivi)

*Bulgur

*Yulaf ezmesi

*Makarna

*Koyu, yeşil yapraklı sebzeler

*Tavuk

*Yumurta

*Süzme yoğurt

*Süzme peynir

*Somon


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