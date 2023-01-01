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Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 5 milyonu aştı!

01.01.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısının 5 milyon 208 bin 331'e yükseldiğini bildirdi.

Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 5 milyonu aştı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından 2022'ye ilişkin faaliyetler paylaşıldı.

Buna göre, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişi, geçen yıl sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi.

Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında, 2022'de 36 milyon 460 bin 297, toplamda ise 468 milyon 420 bin 923 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar toplam 68 il, 775 ilçe nüfus müdürlüğü yenilendi.

"Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi kapsamında, geçen yıl 344 nüfus müdürlüğünün yenileme çalışmaları tamamlandı. (AA)

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Ehliyet kimlik

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