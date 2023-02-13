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Ehliyet sınavı ne zaman, ertelendi mi? Motorlu taşıt e-sınavları hangi tarihte yapılacak?

13.02.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sınavının ertelenmesi sonrası sınavın ne zaman yapılacağı merak edildi. Bazı sınavlar, Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan yıkıcı depremler sonrası ertelenmişti. Ehliyet sınavı ertelenen sınavlardan biri oldu. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman, ertelendi mi? Motorlu taşıt e-sınavları hangi tarihte yapılacak?

Ehliyet sınavı ne zaman, ertelendi mi? Motorlu taşıt e-sınavları hangi tarihte yapılacak?

Motorlu taşıt e-sınavlarının 7 - 12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak ülkede birçok ili etkisi altına alan deprem felaketi sonrası ehliyet sınavının ertelenmesi kararını MEB duyurdu. Peki, MTSK e-sınav oturumları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Ehliyet sınavı, yani Motorlu taşıtlar sürücü kursu e-Sınav oturumları ileri bir tarihe ertelendi.
ehliyet e sınav

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'den yapılan 'e-sınav' açıklaması şu şekilde;

7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) 'Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları' Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi."

Yeni sınav tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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