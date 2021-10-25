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  4. Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi! 24 kişi böyle yakalandı

Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi! 24 kişi böyle yakalandı

25.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, ehliyet sınavında üzerlerinde kamera ile kulaklarında 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazıyla kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Olayla ilgili 18'i yabancı uyruklu, 24 kişi gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi! 24 kişi böyle yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğu bunlardan 5 kişinin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunu, sınava girmeden ayrıldıklarını tespit etti.

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Bunun üzerine harekete geçen ekipler üzerlerindeki kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ile kulaklık düzeneği bulunan 13 kişiyi ve şahıslarla irtibat halinde olan 6 organizatörü yakaladı. Şüphelilere ait 4 araçta arama yapan ekipler, çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirdi.

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Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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Malatya
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